Zemřel Romek Hanzlík, vůdčí duch české alternativy

V sobotu 1. června zemřel po těžké nemoci hudebník, fotograf, hudební producent a manažer Jaromír „Romek“ Hanzlík. Bylo mu 57 let. Svým širokým záběrem výrazně ovlivnil českou alternativní hudební scénu.

Nejprve tak činil jako aktivní hudebník. V 80. letech byl kytaristou vůbec nejoriginálnější české punkové kapely FPB z Teplic, poté přešel do dodnes existujících Už jsme doma. S touto profesionální a i na světové alternativní scéně velmi respektovanou skupinou objel mnoho zemí světa, zúčastnil se mimo jiné několika jejich amerických turné a

Nejprve tak činil jako aktivní hudebník. V 80. letech byl kytaristou vůbec nejoriginálnější české punkové kapely FPB z Teplic, poté přešel do dodnes existujících Už jsme doma. S touto profesionální a i na světové alternativní scéně velmi respektovanou skupinou objel mnoho zemí světa, zúčastnil se mimo jiné několika jejich amerických turné a ze svého cestování vytěžil materiál pro svěží knižní cestopis.

Když s drahou profesionálního hudebníka skončil (a kytaru z pouzdra v následujících letech vytahoval jen při občasných koncertních připomínkách FPB), postavil se na pomyslnou druhou stranu hudebního provozu, totiž jako manažer a organizátor. Jeho agentura Alternative Music Production zastupovala v průběhu let dlouhou řadu kapel a muzikantů z české špičky nezávislé scény, počínaje „domovskými“ Už jsme doma přes Psí vojáky, Garage, Plastic People of the Universe, Jablkoň, Dunaj, až třeba po zpívajícího herce Jiřího Schmitzera.

S mnohými zastupovanými hudebníky pojil Hanzlíka blízký osobní vztah, například s Filipem Topolem, jehož předčasné úmrtí jej inspirovalo k sepsání scénáře a produkci životopisného dokumentu o Topolovi Takovej barevnej vocas letící komety, který natočil ve spolupráci s také nedávno zemřelým režisérem Václavem Kučerou.

Jedním z jeho manažerských cílů bylo představovat českou hudbu v zahraničí, což se mu dařilo zejména pod hlavičkou série turné Czech Music On The Road. Díky ní české kapely slyšeli například ve Francii, Nizozemí, Pobaltí, na Balkáně, v Japonsku či v Austrálii.

Hanzlík byl také iniciátorem a producentem mnoho let existujícího projektu Slet bubeníků, na jehož turné se v neobvyklých kombinacích a se speciálně připraveným repertoárem představovali nejlepší domácí i zahraniční hráči na rozličné bicí nástroje.

Během své tvůrčí dráhy Romek Hanzlík vymyslel a držel při životě řadu hudebních festivalů a koncertních cyklů. S organizací Unijazz, jejímž byl členem, se výraznou měrou podílel na přehlídkách Alternativa, Boskovice a Bohnice, sám mimo jiné dlouhá léta dramaturgoval a vedl festival Eurotrialog nebo Mezinárodní víkend žen.

Do České republiky dovezl řadu umělců ze zahraničí, počínaje rock´n´rollovými klasiky Jerryho Lee Lewise a Little Richarda až po čerstvé hvězdy bluesové scény Larkin Poe, jejichž letošní vyprodaný březnový koncert v pražském Paláci Akropolis byl poslední akcí, kterou stačil kompletně připravit.