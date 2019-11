Živí mrtví i přes vlažné recenze nepolevují. Chystá se už třetí seriál z krví nasáklého světa

LOS ANGELES Seriál Živí mrtví: Svět po katastrofě (The Walking Dead: World Beyond) se zaměří na první generaci mladistvých narozených po apokalypse. I přes stále horší recenze se značka Živí mrtví dere dopředu a půjde již o třetí souběžně běžící seriál z tohoto světa. Svět po katastrofě bude mít premiéru někdy v roce 2020.

Vše začíná padajícím letadlem. Na jeho palubě jsou ti, kteří letí na školní výlet. Tedy letěli. Teď musí přežít ve světě, který zamořily krveláčné zombie. Seriál se má údajně zaměřit hlavně na dvě postavy, dívky, které musí v tomto nesnadném prostředí dospět. Ústřední premisa do určité míry připomíná známý román Pán much spisovatele Williama Goldinga. Ze zasazení vyplývá, že se bude seriál pravděpodobně odehrávat nejméně dvacet let od událostí Živých mrtvých a Živých mrtvých: Počátku konce.





Živí mrtví už jeden vedlejší seriál (takzvaný spin-off) mají. Dílko Živí mrtví: Počátek konce (Fear the Walking Dead) sleduje jinou skupinu postav než původní seriál v rámci jejich pouti postapokalyptickou Amerikou. V současné době má tento seriál přichystaných již pět řad a ještě rozhodně nekončí. Podle dostupných informací se navíc chystají i tři filmoví Živí mrtví.

Takové množství nového materiálu pro diváky je navíc pozoruhodné díky tomu, že oba dosavadní seriály se potýkají se stále horšími recenzemi a klesající sledovaností. Živí mrtví zažili svůj „vrchol“ během páté série hlavního seriálu. Ačkoliv jde stále o jednu z nejsledovanějších sérií, neustále klesající sledovanost může naznačovat, že se nemrtví divákům možná začínají přejídat.