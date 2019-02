V útulných bytech i na půdách. Žižkovská Noc probudí město hudbou, literaturou a divadlem

Největší klubový festival vyrůstající z pražského Žižkova zasáhne metropoli během dnů i nocí. Před návštěvníky načrtne možnost cest, během nichž je možné zažít od každého žánru vrchovatě, z kdejakého cípu země trochu, a vytvoří tak svět, v němž není místo leda pro jakoukoliv diskriminaci.

Síla festivalu neleží ani tak v jednotlivých jménech programu, jako v propojení jindy odlišných kultur, a to ať už z hlediska jmen vystupujících, tak prostorů, v nichž program probíhá. Kurz festivalu obsáhnout to současné napříč žánry pokračuje.



Žižkovská noc Žižkovská Noc nabízí po dobu tří dnů možnost poznat kulturu všeho druhu. Příležitost přecházet nejen na Žižkově mezi desítkami scén, na nichž probíhá program bez žánrového omezení, se podeváté naskytne během 21.–23. března. Jednotné vstupné je v předprodeji 600 Kč. Na jednotlivé dny budou lístky k dispozici na místě. he Bug s Miss Red, Bliss Signal, Emma Smetana, Jackie Walker, Katarzia, Misanthrop, Midi Lidi, N.O.H.A, PSH, Sto zvířat, Vltava anebo WWW. Jedna vstupenka, víc jak 500 vystoupení. Aktuální program je k dispozici na stránkáchzizkovskanoc.net.

S více jak pěti sty jmény, která vystoupí i za pomyslnými hranicemi na Vinohradech či v Holešovicích, nabízí třídenní festival žánrově neohraničený zážitek.

„Prorůstá do základů a do šířky, aby byl oduševnělý, ne co největší. Chceme být ne megalomanskou, ale pestrou a promyšlenou akcí,” uvádí Marek Dočekal za pořadatele ústřední ideu, která je i o setkávání se s přáteli, novými lidmi a myšlenkami.

Od útulných bytů přes půdní prostory

Prostory se různí - od Cross Attic k zavedeným prostorům Venuše ve Švehlovce anebo Studia Alta. To lze říct také o hudební sféře, zasahující vedle tří největších scén Crossu, Paláce Akropolis a Stormu i neotřelé lokace jako U Habásků, Žižkostel nebo nově otevřený Fuchs2. I mimo jména, která v Praze a Česku zahrají vůbec poprvé, má program své unikáty – Vltava zahraje naposledy album Marx, Engles, Beatles, Punctum zasáhne performance BBQ for Ben, během níž dojde na dekonstrukci piana ohněm, po deseti letech se vrací prorok dubstepu The Bug.