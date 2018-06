Kulturní program pro všechny generace. Kasárna Karlín slaví první narozeniny

KOMPLETNÍ PROGRAM: Kasárna Karlín – Slavíme 1 rok! Vstup 80 Kč PÁTEK 22. 6. 22.00 – 0:05 Letní kino – Amarcord (1973) – Federico Fellini Felliniho nostalgický exkurz do světa jeho dětství v Rimini plný bizarních postav a chlapeckých fascinací. Bláznivý strýček, prsatá trafikantka, nástup fašismu a poletující chmýří v ironickém i láskyplném pohledu jednoho z největších mistrů artového filmu. Vstup 80 Kč SOBOTA 23. 6. 14:00 – 16:00 – Gažo Duo, hudební produkce, nádvoří 16:00 – cca 17:30 – loutkové představení Tři medvědi a drzá Máša (Divadlo Loutky bez hranic), výtvarný workshop pro děti, nádvoří (za špatného počasí filmový sál) Medvědi šli na med, chaloupka je prázdná, Mášenka se v lese nudí, a tak vleze dovnitř oknem. Jak to bude dál? Klasický půdorys, vtipné provedení Dory Bouzkové a jejích loutek. Po představení následuje výtvarná dílna, na které si děti vyrobí medvědí chaloupku. 16:00 – 17:30 – Break Dance workshop pod taktovkou Prague Breakin School, garáže 17:30 – 21:00 – DJ Path & DJ Winčák, garáže 21:00 – 22:00 – Drumcircle, bubnování u ohně pod vedením Petra Šušora, nádvoří Kapacita 70 míst NEDĚLE 24.6. 12:00 – 13:00 – Drumcircle, bubnování u ohně pod vedením Petra Šušora, nádvoří Kapacita 70 míst 14:00 – 18:00 –Kasárna Karlín DJs 14:00 – 16:00 – Workshop:výroba loutek na nádvoří 14:30 – 16:30 –Komentovaná prohlídka výstavy 232 712 kroků s autorkou Hanou Leisnerovou Jak funguje camera obscura neboli dírková komora a předchůdce fotoaparátů? Navštivte černou kostku na našem náměstí, autorka vám vysvětlí, jak komora funguje a zároveň povypráví o výstavě, která se skrývá uvnitř. 16:00 – 18:00 – Free Cinema – Lunapark filmových vynálezů, nádvoří (za špatného počasí filmový sál) Víte, jak lidé přišli na to, že se můžou na pohádky také dívat, ne je jenom číst nebo poslouchat? Zjistili, že oči si „pamatují“, co viděly před krátkým okamžikem. Díky tomu se před více než sto lety zrodil film. Vedla k tomu ale dlouhá cesta plná zajímavostí. V lunaparku filmových vynálezů se s nimi seznámíme. A také si vytvoříme vlastní krátké filmové příběhy. Ty budeme potom sledovat za pomoci přístrojů, jako je třeba praxinoskop, zoetrop nebo thaumatrop.