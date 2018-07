KVÍZ: Stouni se valí před české fanoušky. Jak dobře znáte legendární rockery?

PRAHA The Rolling Stones jsou legendou s velkým L. Kromě neuvěřitelně bohaté kariéry plné excesů mají na kontě i absolutně největší koncert v historii. Vyzkoušejte si v našem kvízu, jak dobře „Valící se kameny“ znáte. The Rolling Stones zahrají v Praze ve středu 4. července.

Kvíz spustíte ZDE.

Výsledky:



100 % - Mick Jagger sice zpívá o tom, že nemůže dojít uspokojení (I can’t get no satisfaction ), ale to ještě neviděl váš výsledek.



90 - 70 % - Kameny očividně nejsou to jediné, co se valí! Skvělý výsledek!



60 - 40% - Mezery sice máte, ale černě bych to nemaloval (Paint it black). Na

koncertu Stounů byste se určitě neztratili.



30 - 10% - Že vy máte radši Beatles? Přitom i Rolling Stones mají rozhodně co nabídnout.



0 % - Prosím? Nevěřím na Rolling Stones před svatbou.