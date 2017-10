Kvůli kauze Čapí hnízdo je obviněna i náměstkyně jihlavského primátora

JIHLAVA V souvislosti s padesátimilionovou dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo policie obvinila i náměstkyni jihlavského primátora z hnutí ANO Janu Mayerovou. Uvedla to čtvrteční Mladá fronta Dnes s odvoláním na vyjádření náměstkyně. Mayerová je od letních prázdnin ve stavu nemocných. Podle deníku uvažuje o tom, že se do vedení radnice nevrátí na plný úvazek. Rozhodne se prý do konce října.

„Dle informací od mého právního zástupce se mě obvinění týká. Obálka přišla, je na poště. Jen jsem ještě nenabrala dost sil, abych si to vyzvedla,“ uvedla náměstkyně pro MfD. Mayerová žádost o dotaci na Čapí hnízdo před lety podepsala.



Kvůli dotaci na Čapí hnízdo už policie obvinila předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a místopředsedu Jaroslava Faltýnka, který je lídrem kandidátní listiny ANO pro sněmovní volby v Kraji Vysočina. Mayerová na kandidátce figuruje na 10. místě. Krajský předseda ANO Josef Kott v pondělí řekl, že kvůli této kauze změny na kandidátní listině nepředpokládá.

ANO je v jihlavské koalici spolu s ČSSD a lidovci. Mayerová má podle MfD od těchto stran podporu, aby pokračovala ve funkci až do pravomocného rozhodnutí soudu. „Pokud nepadne rozsudek, tak se na ni dívám jako na nevinnou,“ řekl deníku primátor Rudolf Chloupek (ČSSD). Proti Mayerové se nestaví ani lidovecký náměstek primátora Jaromír Kalina, uvedla MfD. Kalina je také trestně stíhán, a to v kauze týkající se vodovodů a kanalizací v Jihlavě.