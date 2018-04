Politikům zavírali pusu kaviárem i lehkými ženami. Ázerbájdžánci posílali peníze i z Česka

BAKU/PRAHA Ázerbájdžán nikdy netlačil na poslance Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE), aby za úplatky prosazovali rozhodnutí výhodná pro Baku. Takto se ohradil proti zprávě nezávislé vyšetřovací komise o korupci v PACE poslanec Milli Medžlisu (ázerbájdžánského parlamentu) Elchan Sulejmanov, člen ázerbájdžánské delegace v PACE a údajný mistr tzv. ­kaviárové diplomacie.

Takové označení si vysloužily praktiky ázerbájdžánských politiků, kteří se snaží naklonit si evropské politiky často i s pomocí drahého kaviáru a požadují za to mj. toleranci vůči svému svéráznému pojetí lidských práv, věznění novinářů či pronásledování odpůrců prezidentského klanu Alijevových.



Kaviárovou diplomacií byla v ­minulých letech zasažena i Česká republika. Loni České centrum pro investigativní žurnalistiku zveřejnilo informace o zvláštním fondu, který spravoval klan ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva. Právě od něj odcházely peníze na účty vybraných evropských politiků i novinářů, již měli za úkol vylepšit obraz země v Evropě.

Do operací byli zapojeni i­ Ázerbájdžánci žijící v ČR. Organizace Transparency International vytvořila seznam, na němž jsou lidé, kteří za Ázerbájdžán v minulosti lobbovali, a mezi nimi i jméno předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Ten v parlamentu dokonce založil česko-ázerbájdžánskou meziparlamentní skupinu přátelství. V ­polovině září 2017 začal tento podivný fond prošetřovat i­ Evropský parlament.

Nyní zveřejňuje svou zprávu The Independent Broad-based Anti-corruption Commission (IBAC), která vznikla loni a jejímiž členy jsou bývalí významní evropští soudci. Dokument obsahuje řadu jmen. Předsednictvo PACE rozhodlo, že činnost členů shromáždění, kteří figurují na seznamu podezřelých z korupce, musí být pozastavena. Například lídr skupiny Evropské národní strany v PACE Cezar Florin Preda už svou funkci nevykonává. Brzy bude rozhodnuto o postihu dalších politiků, kteří prokazatelně brali od představitelů Ázerbájdžánu úplatky. Podle Nicolase Bratzeho, bývalého předsedy Evropského soudu pro lidská práva, šetření prokázalo, že korupce v­ PACE má systémový charakter.

Za vším hledej Sorose

Pokud by někdo ale sledoval jen ázerbájdžánská média, dozvěděl by se, že IBAC nezjistila žádná fakta, která by uplácení evropských politiků potvrzovala. Ázerbájdžánská agentura Trend zveřejnila článek s titulkem, v němž tvrdí, že vyšetřování skončilo krachem: „V­ posledních dvou letech nevládní organizace a mediální skupiny financované Georgem Sorosem šíří falešné zprávy namířené proti Ázerbájdžánu a fakticky tak paralyzují normální práci PACE,“ cituje agentura poslance Sulejmanova, který lituje, že 200 ­tisíc eur (téměř 5,1 milionu korun) evropských daňových poplatníků padlo na zprávu vyprovokovanou „nepřáteli Ázerbájdžánu“.

Jenže v dokumentu stojí něco úplně jiného. Třeba to, že členové pozorovatelských misí, kteří dohlíželi na volby v Ázerbájdžánu, systematicky zveřejňovali předpojaté zprávy ve prospěch vedení země. Že členové PACE i zaměstnanci sekretariátu dostávali velkolepé dary včetně drahých koberců, pobytů v luxusních hotelích a­ černého kaviáru. Švýcarka Doris Fialová například během svého pobytu v Baku dostala zlatý přívěsek s­ drahokamy, nakonec ho ale prý vrátila. Jejího krajana Dicka Martyho zase v hotelu v ­Baku navštívily dvě prostitutky. Údajně jejich služeb nevyužil. Mužům Ázerbájdžánci často nabízeli sexuální služby, které za ně platili. I generální sekretář PACE Wojciech Sawicki dostával krabice černého kaviáru z rukou ázerbájdžánských diplomatů. A tak se v PACE pořádaly i kaviárové snídaně.

Podle soudců je těžké prokázat, že člověk jedná na základě úplatku. Ale úředník, jenž ho přijme, musí být postižen, ať už se nechal darem ovlivnit, či nikoliv.