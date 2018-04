Letecké muzeum Kbely ukáže tajemný hangár 43 i legendární L-410

Letecké muzeum Kbely bude mít otevřeno od 28. dubna denně, kromě pondělí. Otevírací doba je od 10.00 do 18.00 (hangáry se uzavírají v 17.30). Spojení k muzeu je především ze stanice metra C – Letňany autobusem (zastávka Letecké muzeum). K dispozici je také parkoviště, cca 200 metrů od hlavního vchodu, to má ale omezenou kapacitu.