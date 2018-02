Lex Mynář: vláda novelu rozcupovala, kancléř prý nejpřísnější prověrku nepotřebuje

PRAHA Kabinetu premiéra Andreje Babiš se nezdá novela zákona, podle níž by měl mít hradní kancléř nejpřísnější bezpečnostní prověrku. Návrh z legislativní dílny Starostů a nezávislých podle ní navíc není systematický. Nelíbí se jí především to, že vznikl přímo kvůli současnému šéfovi hradní kanceláře Vratislavu Mynářovi. Bez ohledu na názor kabinetu čeká návrh projednání ve sněmovně.

Novela doputovala do dolní komory Parlamentu koncem loňského roku. Poslanci STAN v čele s hlavní autorkou předlohy Věrou Kovářovou vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky chtějí napříště uložit, aby měl nejpřísnější bezpečnostní prověrku, v případě jejího pozbytí se klidil z funkce a nezastával žádnou pozici v politické straně. Návrh podepřeli vysvětlením, že je inspirovaly nedostatky snoubící se v osobě kancléře Mynáře.

Vláda novelu prodiskutovala na svém poslední lednovém jednání. V první řadě ji vytkla právě to, že ji autoři zkonstruovali ve vztahu k současnému kancléři. „Vláda vyjadřuje pochybnosti, zda je tato skutečnost sama o sobě vhodným předpokladem pro změnu zákona,“ zmínil kabinet ve svém postoji s tím, že by návrh do značné míry svázal prezidentovi ruce při výběru svého kancléře.

Kabinet vznesl vůči předloze celkem sedm námitek. Pozastavil se i nad tím, že Kovářová explicitně nezmínila, v čem má spočívat požadovaná bezúhonnost kancléře. Ztrátu funkce v případě pozbytí prověrky zase považuje za příliš přísné opatření. Kromě toho podle názoru vlády neexistuje důvod, proč by měl šéf hradní kancléře oplývat nejstriktnějším osvědčením od Národního bezpečnostního úřadu.

Charakter informací, s nimž přijde do styku, určuje nařízení vlády z roku 2005. Podle něj takové informace mají povahu stupně vyhrazené nanejvýš důvěrné. „Vláda má tedy za to, že není nezbytné, aby po vedoucím Kanceláře prezidenta republiky bylo požadováno osvědčení pro nejvyšší stupeň utajení.“ Takový předpis by prý návdavkem vnesl do tuzemského právního systému ochrany informací chaos.

Nesystémová novela, tvrdí vláda

Nesystémové podle kabinetu je pak celá novela prizmatem toho, že žádný zákon neupravuje předpoklady a povinnosti pro vedoucí kanceláře Poslanecké sněmovny ani Senátu. Poslanci se se se stanoviskem vlády seznámili minulý týden. Ačkoliv názor kabinetu na podobu novely vliv nemá, do značné míry může napovědět, jak se k ní postaví poslanci ANO. A je otázkou, zda se k ní přikloní KSČM a SPD, které spolu s ANO v řadě případů tvoří hlasovací blok.

Bezpečnostní prověrka kancléře Mynáře Bezpečnostní prověrka potvrzuje způsobilost člověka nakládat s tajnými informacemi. Kancléř Mynář o požádal o nejpřísnější prověrku v prosinci 2013. Ale protože část potřebných podkladů dodal až o rok později, řízení na NBÚ se zdrželo. NBÚ mu prověrku v září 2015 neudělil, důvody nejsou oficiálně známé.

Mynář se následně bránil u tehdejšího ředitele NBÚ Dušana Navrátila, ten však jeho podnět zamítl. V lednu 2016 podal Mynář kvůli prověrce žalobu k Městskému soudu v Praze, dosud o ni nebylo rozhodnuto. Kancléř loni na podzim uvedl, že má prověrku na nejmírnější stupeň utajení, tedy„vyhrazené“.

Server Lidovky.cz požádal poslankyni Kovářovou o reakci na vládní kritiku jejího návrhu. Zastihnout se ji však nepodařilo. Už dříve ale pro Lidovky.cz uvedla, že její předloha je vzhledem ke stávajícím poměrům v hradní kanceláři potřeba. „Chceme zavést systémovou změnu, která bude řešit postavení kancléře a jeho přístup k informacím do budoucna,“ podotkla.

Sama považuje za nejdůležitější část tu o bezpečnostní prověrce. Ačkoliv nejpřísnější doklad kancléř objektivně skutečně nepotřebuje, téma nastolil sám Vratislav Mynář. V první řadě o něj Národní bezpečností úřad požádal. Prezident Miloš Zeman pak poznamenal, že pokud jej nezíská, bude se muset poohlédnout po novém místě. Mynář u NBÚ skutečně pohořel, dodnes se pak o osvědčení na stupeň přísně tajné soudí.

Právě do konečného verdiktu soudu hodlá Zeman počkat, zda si Mynáře po svém boku ponechá. Nicméně bez ohledu na soudní řízení je rozhodnutí NBÚ o neudělení prověrky pravomocné. Sám kancléř před časem řekl, že stran svého boje s NBÚ o nejpřísnější osvědčení si jakýkoliv komentář odpustí. „Do rozhodnutí se k tomu nebudu vyjadřovat,“ sdělil už dříve serveru Lidovky.cz.