Měli by zvednout zadek a jít pracovat, řekl Zeman v Ústí o lidech z ubytoven

ÚSTÍ NAD LABEM Prezident Miloš Zeman vnímá vyhlašování oblastí bez doplatků na bydlení jako součást boje s chudobou a souhlasil by s vyhlášením zóny bez doplatků na celé Ústí nad Labem. Při zahájení své šesté návštěvy Ústeckého kraje v úterý na setkání se zastupiteli řekl, že v podstatě každý, kdo chce, může dnes pracovat.

„Lidé v těchto ubytovnách, kteří se někdy, promiňte mi ta slova, povalují celý den a dávají špatný příklad i svým dětem, protože ty pak absentují ve školní docházce, ti by měli zvednout zadek a jít pracovat,“ řekl Zeman. Dodal, že by to nikdy neřekl, pokud by byla vysoká nezaměstnanost. A ta byla v Ústeckém kraji na konci května 4,7 procenta.

Prezident také uvedl, že zcela souhlasí například s návrhem ústeckého magistrátu, aby celé Ústí bylo bezdoplatkovou zónou. Míní ale, že takový krok je součástí boje s chudobou. „Protože je třeba, aby alespoň část příjmů, které dostávají majitelé ubytoven, byla tímto způsobem snížena, neboť jsou to příjmy nás všech, které pocházejí od daňových poplatníků,“ uvedl. Takovou oblast vyhlásilo nedávno na celém svém území Kladno a uvažují o tom další města.

Možnost vyhlásit oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů v místech, kde je narušován veřejný pořádek, jsou ohroženy děti či jsou lidé pod vlivem alkoholu a drog, za bezdoplatkové dává radnicím loňská novela zákona o hmotné nouzi. Do takových lokalit úřad práce nemůže vyplácet doplatky na bydlení novým žadatelům. Zástupci Kladna, Ústí nad Labem, Litvínova a dalších měst si opatření chválí. V Kladně se díky němu podle primátora Volfa zastavila migrace a snížila kriminalita.

Podle kritiků vyhlašování bezdoplatkových zón situaci neřeší, nežádoucí sociální jevy může naopak prohloubit. Lidé se budou přesouvat a soustředí se v místech, kde pomoc získají. Dvě desítky senátorů proto požádaly Ústavní soud, aby část zákona s tímto opatřením zrušil.

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje snížit dávky na bydlení a omezit okruh jejich příjemců. Někteří politici jsou ale proti tomu, aby stát doplatky snížil. „Já jsem pro tu tvrdší variantu,“ řekl v úterý Zeman krajskému zastupitelstvu, kam přišla necelá dvacítka zástupců samosprávy. Krajské zastupitelstvo má 55 členů.

Prezident v úterý odpoledne ještě zamíří do Podbořan na Lounsku, kde se setká s obyvateli. Na Podbořansku Zeman v únorových volbách získal 72 procent hlasů. Ve středu pojede prezident do elektrárny Ledvice a obcí Bečov na Mostecku a Lišany na Lounsku. V Lišanech současná hlava státu obdržela téměř 94 procent hlasů. Poslední den zavítá Zeman znovu do Bíliny, kde je starostou hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM). V Bílině byl prezident už při své poslední návštěvě kraje před osmi měsíci. Třídenní návštěvu zakončí prezident na zámku Jezeří u Mostu, pod nímž leží hnědouhelný důl.