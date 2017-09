Miliardový kontrakt s Liglassem nebude, oznámil premiér Kyrgyzstánu. Přimlouval se za něj Mynář

Premiér Sapar Isakov po pondělním jednání vlády v podvečer oznámil, že kontrakt s firmou Liglass bude zrušen. Místopředseda vlády Dujšenbek Zilalijev uvedl, že důvodem je nesplacení dluhu ruské firmě Rushydro ve výši 841 milionů korun. „Nemáme jak firmě Liglass prodloužit lhůtu pro splacení onoho dluhu,“ pronesl Zilalijev.

Česká společnost Liglass Trading CZ přišla o pohádkovou zakázku na výstavbu kyrgyzských elektráren za 12 miliard korun. V oboru neznámá firma totiž nesplnila jednu z podmínek tendru – zaplatit do 19. září 37 milionů dolarů (841 milionů korun), které Kyrgyzstán dluží firmě RusGidro, jež měla původně výstavbu elektráren na starosti.



„Je důležité, aby vše bylo vykonáno správně, abychom u soudů neprohráli,“ citovala premiéra agentura Kabar. „Máme (k výpovědi smlouvy) všechny důvody v souvislosti s tím, že jedna ze stran nesplnila závazky,“ uvedl Isakov.

O budoucnosti projektu zástupci Liglassu vyjednávali s kyrgyzskou vládou premiéra Sapara Isakova. Právě on je však označovaný za politika, který sehrál důležitou roli při výběru Liglassu.



Podle kyrgyzského a českého tisku se za českou firmu přimlouval i Vratislav Mynář, kancléř českého prezidenta Miloše Zemana. „Bohužel pro Českou republiku, a zřejmě i kvůli hysterii mediální a médií došlo k tomu, že ta firma opustila ten trh. Mě to velmi mrzí, přimlouval jsem se za to v dobré víře,“ sdělil v pondělí Mynář v New Yorku, kde doprovází prezidenta Zemana. „Kdo neplní podmínky výběrové řízení, a je jedno, kdo to je a kde, se nemůže divit, že je vyloučen. Padni komu padni,“ dodal kancléř.



Generální ředitel společnosti Liglass Trading Michael Smelík v pondělí z Kyrgyzstánu sdělil, že zatím o vládním rozhodnutí nedostal oficiální zprávu. „Jakmile ji obdržíme, vydáme tiskové prohlášení,“ uvedl Smelík.

Podle Rádia Svoboda Zilalijev po vládním rozhodnutí novinářům řekl, že o stavbu deseti malých vodních elektráren, jejichž vybudování bylo rovněž součástí kontraktu, už projevili zájem investoři z Indie a Jižní Koreje, a také „česká společnost Energia-Pro“, pravděpodobně Energo-Pro. Její mluvčí Hana Hikelová označila údajný zájem skupiny za nesmysl. „Skupina Energo-Pro o této zakázce nikdy nejednala a nejedná,“ řekla.

Tendr se od července, kdy došlo k podpisu mezi Liglassem a kyrgyzskou vládou, nachází v Česku i středoasijské republice pod palbou kritiků. Spolumajitel firmy Michael Smelík na pondělní tiskové konferenci v Biškeku uvedl, že Liglass zatím nesehnal potřebné peníze z důvodu, že klíčoví partneři od něho dali ruce pryč.

„Mediální marast a atak, který se spustil, měl za důsledek jedno: novináři a další přímo kontaktovali naše obchodní partnery a banky. V konečném důsledku se stalo, že londýnská banka Barclays nám vypověděla z reputačního rizika spoluúčast na projektu. Moje banka v České republice a Evropě, kde jsem 10 let VIP klient, mi dala speciální režim dozoru nad mými finančními toky,“ řekl Smelík před kyrgyzskými žurnalisty.

Smelíka na tiskové konferenci doprovázel ředitel Liglassu Jiří Vojtěchovský. Kritiku jejich firmy označili za mediální lynč a politiku, do které se nechtěli dle svých slov pouštět. Přitom právě přímluvy z vysokých politických míst celou kauzu Liglass zažehly.

Problém také je, že Liglass v oboru nikdo nezná a firma se zmítá v nedobré finanční kondici – od začátku vyvstávala otázka, kde Liglass vezme peníze na počáteční úhradu ruského, bezmála miliardového dluhu. Ještě v roce 2014 firma hospodařila s milionovou ztrátou.

Kyrgyzský expremiér Felix Kulov se v nedávném rozhovoru pro LN vyjádřil, že vítězství Liglassu může být jen maskovacím krytím a šedou strukturou pro zkorumpované kyrgyzské úředníky a pračkou na špinavé peníze.