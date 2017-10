Lobbista Surňak: Proslýchá se, že útoky na Babiše organizují lidé spjatí s obchody kolem ČEZu

PRAHA Andrej Surňak promluvil. Před lety patřil k nejvlivnějším lobbistům. V éře Stanislava Grosse byl jedním z důležitých mužů zesnulého premiéra, po odchodu Grosse z politiky mezi nimi panovalo i podnikatelské pouto. Měl dobrý vhled do nitra ČSSD, neboť se podílel na vedení několika předvolebních kampaní. Dnes podniká a v exkluzivním rozhovoru pro Lidové noviny zhodnotil politickou situaci v zemi před volbami.

Podle něho jde o největší mocenský střet, ve kterém proti sobě stojí takzvaná kolektivní opoziční smlouva a antisystémové strany.

„Dnes nejde o obyčejnou soutěž, ve které některá ze stran zvítězí díky dobré kampani. Je to naopak ostrý souboj bez limitů a ohledů,“ míní Surňak, který měl v sociální demokracii v poslední době blíže k táboru brněnského exhejtmana Michala Haška.

LN: Kampaň je ve finále. Jaký na vás udělala dojem?

Je to souboj na ostří nože, protože poprvé po 20 letech může dojít k překreslení mocenské mapy v České republice. Tradiční, či spíše systémové, strany, totiž sice spolu politicky soupeří, ale často fungují v souladu. Je to cosi jako kolektivní opoziční smlouva. Personální a ekonomické záležitosti spolu napříč spektrem dojednávají různí právníci s mandátem k jednání. Kdo je v systému, ten může díky státním kšeftům bohatnout, kdo není, ten jen paběrkuje, nebo má smůlu.

Andrej Babiš toto poklidné utajené přerozdělování státních kšeftů ohrožuje. Proslýchá se, že útoky na Babiše organizují lidé spjatí s mnohamiliardovými sofistikovanými obchody kolem ČEZu. Výsledek voleb ovlivní, zda klientelistický systém v České republice bude dál a ke spokojenosti zúčastněných fungovat, nebo bude změněn a alespoň částečně rozbit.

LN: Jak hodnotíte kampaně jednotlivých stran?

Z hlediska politického marketingu má nejlepší kampaň Tomio Okamura. Přestože jeho tým kandidátů je slabý. Připomíná mi kampaň Věcí veřejných. Možná ji dělají stejní lidé. Docela dobrou kampaň mají i Piráti. Udělali ale taktickou chybu, že získali nálepku vítačů imigrantů a šli do střetu s Okamurou. ČSSD nedokázala kromě AntiBabiš kampaně přijít s žádným tématem kromě slibu rozdávání peněz, tedy zvyšování platů – ty jsou ale už dva roky tématem odborářů.

Heslo „Když bohatne země, musí bohatnout lidé“ připomíná starý vtip, ve kterém Miroslav Kalousek přišel se stejnými slovy na zasedání vlády a dodal: „A tady je seznam těch lidí!“ Kampaň ANO se nepovedla skoro vůbec. Andrej Babiš si nechal vnutit nepříjemná osobní témata, zůstal s nimi v médiích téměř jako kůl v plotě, či spíš sám v Čapím hnízdě, a ANO je neustále ve vleku událostí. Ty šly přitom předvídat už tak zhruba před rokem, nejpozději letos na jaře. Vše zůstalo jen na Babišovi, jeho tým mu cestu neusnadnil. Nebýt prapodivného memoranda s lithiem, zůstal by v defenzívě.

LN: Jak podle vás mělo ANO postupovat?

Babiš měl mnohem dříve vysvětlit situaci kolem státních podniků, a ne začít mluvit například o zájmech struktury kolem společnosti ČEZ až poměrně nedávno. Měl jít do otevřené konfrontační kampaně s pojmenováním hlavních hráčů nejen na politickém poli, ale i v zákulisí politiky. Měl lidem jasně říci, že buď jsou spokojení s tím, co tu dosud měli, a pak ať dál volí tradiční strany, anebo – pokud nejsou spokojeni, či si dokonce zoufají - musí volit změnu. Celé ANO mělo občany jako jeden muž přesvědčovat, že právě ono je tou potřebnou změnou.

LN: Jenže předsedu hnutí stíhá policie kvůli Čapímu hnízdu. Dala by se s tím vůbec konfrontační kampaň vést?

Určitě. Kdyby občané ještě před obviněním věděli, kterým strukturám Babiš vadí a kdo proti němu vede či platí kampaň, přemýšleli by jinak. Protože když se dnes Babiš brání a vymezuje, nezní to tak důvěryhodně, jako kdyby to činil dlouhodobě a už před obviněním. Ale to přece není vše. Nepřijde Vám přinejmenším zvláštní, že když pomineme kauzu Lithium, všichni zkoumají jen kauzy kolem Andreje Babiše? Nikdo se příliš „nevrtá“ v takzvaných černých koních voleb, tedy v Okamurovi a Pirátech. Z toho jasně vychází, že jediný, kdo zaběhlému systému vadí, je Babiš.

LN: Jak se změnil předvolební boj?

Opoziční smlouva mezi ODS a ČSSD nikdy neskončila. Od té doby se do toho modelu přidaly i další strany, označil bych to za jakousi systémovou smlouvu. V tom do politiky ale vtrhl Andrej Babiš a vzbudil obavy, co jeho nástup způsobí. Proto dnes nejde o obyčejnou soutěž, ve které některá ze stran zvítězí díky dobré kampani. Je to naopak ostrý souboj bez limitů a ohledů.

LN: Co je opěrnou kostrou systému, o kterém mluvíte?

V posledních letech jde především o energetiku. Kupříkladu ČEZ je sférou, v níž se potkávají, prolínají a nezřídka i spojují, zájmy oněch takzvaných systémových stran a mocenských skupin. ČSSD tuším v roce 2004 poslala do vedení ČEZu Martina Romana a další manažery. ČEZ vždy byl do jisté míry státem ve státě, to se příchodem Romana a třeba Vladimíra Johanese výrazně posílilo. Když se v roce 2006 dostal k moci Mirek Topolánek a ODS, nic se na fungování ČEZ nezměnilo. Spíše naopak. Vzpomeňte si například na výlet politiků, podnikatelů a manažerů ČEZ do Monte Argentaria v Toskánsku. Myslím si, že jestli dneska někomu Andrej Babiš překáží, může to být právě Toskánská parta. Pokud ovšem neuvěříme, že setkání v Toskánsku byla „jen jedna velká náhoda“ a zpravodajsko-mediální hra…

LN: Na druhou stranu Andrej Babiš byl od 90. let také v úzkém kontaktu s vrcholnými politiky ČSSD a též ODS. Své impérium vybudoval právě i díky svým politickým kontaktům. Nebyl tedy součástí té systémové smlouvy?

Jeho nejvýznamnějším vstupem do světa velkého byznysu byla před lety privatizace Unipetrolu, a pak překvapivé navrácení podniku státu. Celkově si myslím, že vlivní podnikatelé a politici dlouho považovali Andreje Babiše za podnikatele v oblasti, jež není v silovém smyslu chápána jako příliš strategická. Ve chvíli, kdy se rozhodl vstoupit do politiky, se začali obávat, zda jeho záměrem není překreslení mocenské mapy a vstup Agrofertu i do jiných oblastí a mocenských byznysů.

LN: Není naivní myslet si, že jeden bohatý podnikatel změní mocenské uspořádání?

To se teprve uvidí. Česká veřejnost je vždy před volbami živena představou, že přijde čistý politik na bílém koni, který skoncuje se vším špatným v naší politice a nastaví pořádek. Jenže lidé, kteří jsou takzvaně čistí z pohledu morálky, většinou o reálném světě nic nevědí. Jejich šance na změnu poměrů je tak malá. Naopak větší šanci má ten, kdo reálný svět zažil, byl jeho součástí a má pádný důvod pořádky změnit.

Tento víkend bude zásadní, kolik lidí chce změnu, a zda jsou i přes antibabišovskou štvanici ochotni dát Babišovi důvěru. Není to bianco důvěra, Andrej Babiš už je ve velké politice několik let. Je to ale důvěra s otazníkem. Osobně si myslím, že Andrej Babiš by měl mít příležitost ukázat, zda v roli premiéra dokáže dobře řídit zemi. Velké tradiční strany už ji měly. Výsledky známe.

LN: Jaký výsledek voleb tipujete?

Podle mě vyhraje ANO. Náskok nebude malý, ale moc nevěřím, že to bude stačit na jednobarevnou vládu. To by ANO muselo ve finále kampaně hodně překvapit a mobilizovat nerozhodnuté voliče. Další místa budou nejspíš hodně vyrovnaná. Piráti, a zejména Tomio Okamura, mohou zazářit a dotáhnout se i na ČSSD nebo KSČM. Povolební vyjednávání proto nebude vůbec jednoduché. Ale nakonec není důležité, která strana více vyhraje, ale zda vyhrají lidé a Česká republika. Zda tu nebudeme mít další politické sváry bez konce, rozpočtový chaos a zda do roka nebudou muset být mimořádné volby.

LN: Vyjednávání o nové vládě budou komplikovaná i z důvodu, že lídr favorita Andrej Babiš je trestně stíhaný. Jaký očekáváte vývoj? Nebylo by bizarní, kdyby předsedou vlády byl obviněný politik?

Definitivní instancí je soud. A principem demokracie jsou volby. Občané vědí o Čapím hnízdu a spol. a budou rozhodovat s tímto vědomím. Pokud Babiš získá nejvíce hlasů, měl by být prezidentem Milošem Zemanem pověřen sestavením vlády. Jiná varianta by lidem jen řekla: Je jedno koho zvolíte, mocní si stejně udělají, co chtějí. To by nebyl dobrý, a už vůbec ne demokratický scénář.

LN: Před volbami se hovoří o ohrožení české demokracie. Máte z toho obavu?

Podle mě to je předvolební rétorika a strašení. Obavu nemám. Jsou tu ústavní pojistky, Senát, nezávislá justice, zkrátka standardní pilíře státu a demokracie.

LN: Co když někdo po volbách začne tyto jistoty tvrdě podkopávat?

Jistě, strašit lze čímkoliv. Osobně tomu nevěřím.

LN: Jak hodnotíte činnost skupiny Šuman, která výrazně zasáhla do voleb a vynesla na povrch různé odposlechy a dokumenty proti Babišovi? Víte, kdo za aktivitou stojí?

Nikoho konkrétního nebudu osočovat. Jak jsem již uvedl, v kuloárech se říká, že za Šumanem mohou stát plzeňské struktury kolem ČEZ, respektive kolem jejího bývalého vedení. Žádné důkazy ale zatím nejsou. Náhodnému souběhu Šumana a obvinění v kauze Čapího hnízda osobně nevěřím. Dříve nebo později pravda vyjde najevo.

LN: Proč zde může být spojitost s ČEZ?

Dnes se jedná o rozdělení ČEZ na dvě části. Vše by mohlo dopadnout tak, že státu zbude jaderná část, kde nikdo nedokáže odhadnout, kolik stovek miliard daňoví poplatníci zaplatí. Z dnešního pohledu to určitě nebude výnosné pro stát, na rozdíl od těch „správných“ firem, jež se budou na stavbě, technologiích a službách podílet. Druhou polovinou má být ta zajímavější - obchodní - část společnosti ČEZ, u níž lze už dnes odhadovat, který ze dvou či tří často navzájem spolupracujících subjektů na trhu ji ovládne, a později koupí. Pokud by Andrej Babiš a hnutí ANO obsadili pozici premiéra a ministra financí, pak všechny tyto plány budou znejistěny.

LN: Býval jste blízkým člověkem zesnulého expremiéra Stanislava Grosse. Jaký panoval podle vás vztah mezi ním a Babišem, o jejichž někdejší vazbě se hovoří?

Omlouvám se, ale pokud to není nutné, o Stanislavu Grossovi mluvit nechci. Přijde mi neetické hovořit o někom, kdo již nežije, a nemůže se k mým slovům vyjádřit. Měl jsem k němu lidsky blízko spíš po jeho odchodu z politiky, ale nebyl jsem jeho člověkem. Pro ČSSD jsem vedl či spoluvytvářel některé předvolební kampaně. Ke Stanislavu Grossovi byli blíže bezesporu jiní lidé, ať už Miroslav Jansta nebo Vladimír Johanes či koneckonců Radek Pokorný.

LN: Máte zkušenosti s vedením kampaní sociální demokracie. Jak hodnotíte tu její současnou?

Jak jsem již řekl, ČSSD vede fakticky kampaň současně s odbory. V heslech „Válka levné práci“ (ČSSD) a „Konec levné práci“ (ČMKOS) nevidím rozdíl. Není to úplně hloupý tah, otázkou je, zda je vše v souladu s legislativou vztahující se k volbám a finančním stropům. Z marketingového a PR hlediska ovšem nepovažuji za rozumné, když si strana dá do sloganu slovo válka. To nemůže vzbuzovat pozitivní emoce.

Kampaň celkově příliš důvěryhodná není. Každá strana je pro zvyšování platů - ale koneckonců oni tu řadu let vládnou, takže za nízké platy nesou odpovědnost. Takové sliby jsou jen líbivé lži. Vzpomínám, že Václav Klaus vždy vyžadoval přesné makroekonomické propočty. To se dnes nenosí. Vyhodí se do větru nějaké číslo, v průběhu se několikrát změní, klidně i o jeden dva řády, a pak zmizí. Letošní kampaň tak určují kauzy. Čapí hnízdo versus lithium.

LN: Mimochodem, co říkáte právě na kauzu Lithium? Neznechutí to lidi před volbami natolik, že odradí od volby ANO i ČSSD?

Myslím, že pro veřejnost je to těžké téma. Kouká z toho velká lumpárna. Ale lidé ve velké míře nežijí ani lithiem, ani Čapím hnízdem. Daleko více je zajímá máslo a jejich životní úroveň. Nicméně podle mě má tato kauza potenciál poškodit autory memoranda, tedy ČSSD. Rozhodně si o to koledovali.

LN: Rozhodla se ČSSD v červnu správně, když Bohuslav Sobotka rezignoval na funkci předsedy a volebním lídrem se stal Lubomír Zaorálek?

K žádné faktické změně nedošlo. Lubomír Zaorálek je sice slušný člověk a velmi upřímně se snaží stranu zachránit. Myslím si ale, že uvažuje trochu naivně, protože ve skutečnosti sociální demokracii nadále řídí lidé kolem Chovance a Sobotky. Aby Zaorálek uspěl, nesmí být fíkovým listem lidí, jejichž minulost či současnost provázejí skandály a nejasnosti, kvůli nimž se strana stává stále méně volitelnou. Vždyť jak může o Babišovi moralizovat třeba premiér Sobotka, který je v očích veřejnosti odpovědný za kauzu bytů OKD.