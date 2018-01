Manželka Mirka Topolánka Lucie si oddechla. Konečně má koho volit

Lucie Talmanová je ráda, že její manžel – expremiér Mirek Topolánek kandiduje na Hrad. Díky tomu se nemusí rozhodovat, komu dá svůj hlas. Jako první dáma by se věnovala protidrogové prevenci. Lucie Talmanová se s manželem seznámila v politice – oba byli výraznými členy ODS. Ona byla místopředsedkyní sněmovny, on předseda vlády. V létě 2007 se jim narodil syn Nicolas.

S manželem se seznámili v politice, spojila je strana s modrým ptákem ve znaku. On byl předsedou ODS a premiérem, ona poslankyní a místopředsedkyní sněmovny. I když už není členkou žádné strany a oficiální funkce dávno nezastává, na Lucii Talmanové je přesto znát, že zůstala bytostnou političkou. Stejně jako její muž, prezidentský kandidát Mirek Topolánek.



Vystudovaná chemička přiznává, že se během předvolebního boje nedokáže držet stranou. „Manžel má svůj tým a já se cítím být jeho součástí. Někdy je možná trochu rozčiluji, protože díky politické zkušenosti a desítkám kampaní, které mám za sebou, mám pocit, že spoustu věcí vím nejlíp,“ říká.

Zároveň ale dodává, že se dokáže ovládnout: „Naštěstí v sobě ten pocit většinou zadusím a snažím se být spíše jedním z pozitivních článků v manželově kampani.“

Topolánkovo rozhodnutí po letech mimo vysokou politiku vstoupit do boje o prezidentský úřad schvaluje a chápe. S manželem sdílí stejné politické postoje, takže jí svůj krok nemusel obsáhle zdůvodňovat. „Velice jsem ocenila, že mi dal právo veta. Kdybych řekla, že s tím nesouhlasím, tak by můj názor zcela akceptoval. Neřekla jsem to.“

Matka desetiletého syna Nicolase je přesvědčena, že na Pražském hradě má sedět zkušený politik. Pro kandidáty bez předchozí zkušenosti s řízením státu nemá příliš pochopení. Ani pro ty, kteří se osvědčili v jiné odpovědné funkci, třeba jako šéfové velkých firem nebo institucí. Její názor je tak shodný s míněním bývalého prezidenta Václava Klause, který politicky nezkušené uchazeče nazývá Marťany.

„Mého muže nazval ne-Marťanem. Absolutně to chápu a moc se mi to líbí. Stalo se to jedním z mých oblíbených klausismů,“ líčí Talmanová.

Manžel mi to zjednodušil

Situace v Česku ani ve světě není podle ní harmonická, proto by na Pražském hradě neměl usednout nepolitik, který se bude ve funkci dlouze rozkoukávat a partneři ve světě ho nebudou znát. Z osmi ostatních uchazečů o prezidentský post by si zřejmě nedokázala vybrat, je proto ráda, že Topolánek kandiduje. „Můj manžel mi to zjednodušil. Jeho vstupem do klání jsem si i já oddychla a řekla si: konečně mám koho volit!“

VIDEO: Drahoš na rozdíl od Zemana sousedy nerozděluje, budou ho volit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Paradoxní přitom je, že Talmanová nebyla příznivkyní přímé volby. „Byla jsem z ní rozpačitá. Chápu, že veřejnost tuto změnu velmi poptávala, ale přineslo to na Hrad Miloše Zemana. To je pro mě výmluvnější než cokoli jiného,“ vymezila se proti obhájci křesla nejvyššího ústavního činitele.

Rodilé Pražance velice vadí, jakým způsobem se současná hlava státu opevnila na Pražském hradě. Bezpečnostní rámy a kontroly všech, kdo chtějí jeho areálem jenom projít, jí nejsou po chuti. „Téměř každý z nás v mém věku řekl, že jedno z jeho prvních rande bylo někde v prostorách Hradu. Takže to, co se tam děje teď, mě nesmírně trápí. Myslím, že je to zcela neúčinné a je to spíše projev nějaké arogance a pózy než efektivní protiteroristické opatření,“ lamentuje.

VIDEO: Můj soused prezident. Ani Zemanovy Stodůlky se neshodly, zda ho znovu volit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dalíkův stín

Stínem na Topolánkově minulosti je osoba jeho dlouholetého poradce a přítele Marka Dalíka, který byl odsouzen v kauze nákupu armádních obrněnců Pandur. Kandidát na prezidenta už dříve řekl, že na Dalíkovi byl spáchán justiční zločin. Talmanová nedávno v rozhovoru pro bulvár jeho slova zopakovala, což vyvolalo bouři. Nyní už o tom nechce mluvit. „Už jsem se k tomu jednou vyjádřila a dále to nebudu komentovat,“ zůstává striktní.

Svého muže si vzala v roce 2010, žila s ním už čtyři roky předtím. Ponechala si ale své příjmení. Topolánek se kvůli ní rozvedl se svou předchozí manželkou Pavlou. V roce 2007 se jim narodil syn. Desetiletého Nicolase drží mimo prezidentskou kampaň. Talmanová před ním vychovala dvě děti svého bývalého přítele, obě jsou nyní již dospělé.

Nad rolí první dámy předčasně nepřemýšlí. Kdyby se jí však stala, věnovala by se tématu protidrogové prevence. Zajímá ji také bezpečnost dětí na internetu.