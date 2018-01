Manželská smlouva o dělení peněz? Češi už ji nevnímají jako projev nedůvěry

PRAHA Na dveře rodinného domu v Praze zaklepal nečekaný host. Exekutor přišel pro majetek podnikatele, který nestíhal včas platit faktury. Díky smlouvě, kterou manželé spolu uzavřeli ještě před sňatkem, nemohl exekutor zabavit rodinné auto. To totiž podle smlouvy patří výhradně manželce. Pro zástupce věřitele se tak stalo nedotknutelným.

Uzavírání smluv upravujících společné jmění manželů je mezi českými páry stále běžnější. „Češi už manželskou smlouvu nevnímají jako projev nedůvěry, jak tomu bývalo dříve. Dokument je chrání i před riziky plynoucími z partnerova podnikání, jeho nevyřešenou finanční minulostí,“ vysvětlil Radim Neubauer, prezident Notářské komory České republiky.



A dokládají to i čísla. V loňském roce bylo uzavřeno přes padesát tisíc nových manželství. A ­přibližně každé páté se rozhodlo ­ochránit majetek právě uzavřením manželské smlouvy. Podle statistiky Notářské komory ji loni uzavřelo přes deset tisíc párů.

Smlouvu mohou u notáře uzavřít snoubenci, ale i manželé, kteří byli oddáni před řadou let. Mohou do ní zanést i to, jak bude majetek rozdělen v případě rozvodu.

Častými argumenty při podpisu předmanželské smlouvy jsou dluhy jednoho ze snoubenců. Majetkové vztahy ale upravují i ti, kdo vstupují do druhého manželství a­ mají špatnou zkušenost z vypořádávání společného majetku u­ rozvodu předchozího manželství. „Často tím chtějí majetek zachovat pro děti z prvního svazku,“ vysvětlil Neubauer.

Smlouvy upravující manželské jmění lze sepsat jedině u notáře. Předmanželská smlouva vyjde v průměru na pět tisíc korun. Její projednání zabere zhruba hodinu.

V předmanželské smlouvě je konkrétně vymezen veškerý možný majetek nebo závazky, které za trvání manželství mohou vzniknout. Majetek, jejž snoubenci získali před uzavřením manželství, se ale do smlouvy neuvádí. Ze zákona totiž vyplývá, že je v jejich výhradním vlastnictví. Stejně jako vše, co zdědí nebo dostanou darem, a to i v průběhu manželství.

Obdobou smlouvy předmanželské je dohoda manželů o oddělení jmění, kde si zjednodušeně „každý jede na své“. Typicky ji uzavírají páry v době, kdy jeden z manželů začíná podnikat a bere si vysoké půjčky. Před rizikem plynoucím z­ podnikání je ochráněn majetek, který spadá do výhradního vlastnictví nepodnikajícího manžela.