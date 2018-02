Mario na plátně. Nejslavnější instalatér se dočká filmu od tvůrců Mimoňů

PRAHA Animátorské studio Illumination Entertainment, tvůrci Mimoňů a série Já, Padouch, se dohodlo s firmou Nintendo na animovaném snímku o videoherní ikoně, instalatérovi Mariovi. Půjde o druhý pokus Maria zfilmovat. První pokus z roku 1993 dopadl katastrofálně.

Spolupráce studia Ilumination Entertainment a videoherní firmy Nintendo přinesla první ovoce - celovečerní snímek o Mariovi. Na jeho kvalitu budou dohlížet přímo hlavy obou firem. Producety snímku totiž budou Shigeru Miyamoto, výkonný ředitel Nintenda, a ředitel Illuminationu Chris Meleandri. Distribuci filmu obstará firma Universal Pictures. Zatím není jasné, kdo bude film režírovat a ani kdo namluví postavy.

Instalatér Mario se poprvé objevil jako ještě bezejmenná postava ve hře Donkey Kong z roku 1981. Do dnešního dne se objevil ve více než stovce různých her od akčních hopsaček po sportovní a výukové tituly. Her s Mariem se prodalo celosvětově více než 500 milionů kusů.

Připravovaný animovaný film ale není první Mariova výprava na stříbrné plátno. Poprvé se na něm objevil v legendárně špatném filmu Super Mario Bros. z roku 1993. Maria si zahrál Bob Hoskins a hlavního padoucha krále Koopu pak Dennis Hopper. Z reakcí kritiky i publika se dalo jasně vyčíst, že hraný Mario byl velmi špatný nápad následující ještě hroším provedením.