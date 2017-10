‚Me Too.‘ Internet zaplavily příběhy o sexuálním zneužívání, svěřte se anonymně

PRAHA Skandál amerického producenta Harveyho Weinsteina, kterého ze sexuálního obtěžování obvinilo mnoho žen, prolomilo mlčení nejen v Hollywoodu. I v Česku se znovu otevírá často opomíjené téma, zejména přes globální iniciativu na sociálních sítích. Zde se začalo hojně objevovat heslo „Me Too“, tedy „já také“, jež odkazuje na zkušenosti se sexuálním obtěžováním. Server Lidovky.cz na iniciativu volně navazuje. Vytvořil anonymní prostor, v němž mohou oběti popsat svůj příběh.

Ačkoli hollywoodská kariéra významného producenta Weinsteina spojeného se sexuálním skandálem zřejmě skončila, zviditelnila téma sexuálního obtěžování ve společnosti, které naopak ve veřejném prostoru rezonuje stále silněji. A to i v Česku. Na sociálních sítích se v posledních dnech pod příspěvky začalo objevovat heslo „Me Too“. Používají jej ženy, ale i muži, jež se veřejně přiznávají k tomu, že se již na vlastní kůži setkali se sexuálním obtěžováním.

Vlnu výpovědí na sociálních sítích vyvolala herečka Alysse Milanová, jež vyzvala ženy, aby zveřejnily své zkušenosti se sexuálním obtěžováním nebo nátlakem společně s hashtagem #MeToo, aby byly jejich výpovědi stále dohledatelné. Vzhledem k tomu, že může být pro část lidí, kteří by rádi zveřejnili svůj příběh, nepříjemné popsat zkušenost pod svým jménem a svému okruhu přátel, vytvořili jsme na serveru Lidovky.cz anonymní místo. Zde mohou oběti sexuálního nátlaku upozornit na to, o jak závažný jev v české společnosti jde.

O závažnosti tématu pro evropské země svědčí statistika Agentury EU pro základní práva, podle níž se ke zkušenosti se sexuálním násilím od 15 let věku přihlásilo 51 procent žen. „Problematické je to především v tom ohledu, že mnohým ženám to narušuje běžný život. Obtěžování a drobný každodenní sexismus ničí ženám kariéry, protože kvůli němu odcházejí z práce,“ přibližuje jeden z důsledků Johanna Nejedlová z organizace Konsent. Ta před několika měsíci rozjela kampaň s názvem Když to nechce, tak to nechce.

„Obtěžování na ulici a ve veřejné dopravě způsobuje, že mnoho žen nejezdí v určitou dobu určitými spoji nebo mají různé strategie na to, jak se vyhnout určitým místům,“ popisuje, s čím se oběti musí vypořádávat.

Dvojsmyslné posunky

Podle studií může sexuální obtěžování zahrnovat následující typy jednání: milostné a sexuální vztahy na pracovišti, a to jak mezi kolegy, tak mezi nadřízenými a podřízenými, dále sexuálně podbarvenou konverzaci či neverbální projevy. Těmi může být například vylepování obrázků nahých dívek na stěny či dvojsmyslná gesta a posuňky. Jako sexuální obtěžování lze také chápat posílání lechtivých vtipů a obrázků po síti, prohlížení pornografie v práci, nepříjemné sexuální vyjadřování, nabídky či narážky.

Do kategorie sexuálního obtěžování se řadí rovněž flirtování mezi kolegy, flirtování se zákazníky či obchodními partnery, nepříjemné otázky na soukromý život. V neposlední řadě je nutné zmínit i fyzické dotyky, které nejsou nutné, přehnané dotýkání se, vynucování sexuálních kontaktů, sexuální vydírání a samozřejmě znásilnění.

V českém prostředí je pak sexuální obtěžování zákoníkem práce definováno jasně. Je to „jakákoliv forma nežádoucího ústního nebo jiného než ústního projevu sexuální povahy, jehož cílem nebo výsledkem je narušení důstojnosti osoby, zejména když se vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážející prostředí.“



V praxi jde nejčastěji o nechtěné doteky. „Dobře je popsaná strategie, kdy nižší nadřízený v pracovním procesu ženám jakoby nechtěně zavadí o prsa hřbetem ruky. Zmínila bych též plácání po zadku. V městské dopravě se ženám často stává, že jim neznámý muž sáhne pod sukní do rozkroku nebo před nimi onanuje. Velmi často mají muži velmi nevhodné, sprosté komentáře o tom, co by ženám strčili do pusy nebo jak by jim to udělaly. Často komentují i jejich prsa,“ upřesňuje Nejedlová.

Situace oběti paralizují

S obtěžováním se podle ní lidé setkávají téměř všude - na ulici, v městské dopravě, v práci, na univerzitě či na rodinných oslavách. Obrana je možná, avšak velmi složitá.

„Takové situace člověka často paralyzují, reakcí potom je, že pak žena ztuhne a nic nedělá. Celkově se doporučuje být asertivní a nenechat si chování líbit, nebát se. Hlasitě popsat, co se děje, aby to ostatní slyšeli, nestydět se za to, co se dotčené děje, jelikož to není její vina,“ radí členka spolku Konsent.



Pokud se člověk setkává s tím, že ho někdo obtěžuje častěji, je potřeba si uvědomit, že se forma může stupňovat. Tedy, když kdosi obtěžuje jinou osobu slovně, je možné, že dotyčný jen testuje, kam až může zajít.

„Čím dřív se tedy podaří takové chování zastavit a vymezit se proti němu, tím líp. Zároveň je potřeba přiznat si, že část pachatelů nejsou nezměnitelní násilníci, je potřeba spíš jim vysvětlit, že takové chování je nepřijatelné. Kromě kampaně Me Too by také bylo zapotřebí kampaní, kde by se muži přiznávali k tomu, co udělali, ale už to dělat dál nebudou,“ dodává.

Důležitost kampaně vyzdvihuje i Pavel Houdek, právník a instruktor sebeobrany. „Kampaň Me Too považuji za velmi důležitou. Sexuální obtěžování ve veřejném prostoru je obrovský problém. Jako instruktor sebeobrany slýchávám tento druh příběhů od našich klientek dnes a denně, jeho rozsah mě tak bohužel nepřekvapuje. A díky své práci také chápu, jak se ženy cítí,“ líčí.

Na atmosféře strachu z přiznání a obrany před těmito jevy se podle něj podílí všichni. „Tím, že vykládáme sexistické vtipy nebo se jim smějeme. Nebo když je slyšíme, děláme raději, že nic. Mlčíme, když mají jiní muži narážky na ženy. Nechceme být za trapáky. Za ty, co kazí legraci. Ale tím držíme basu s ostatními muži a vytváříme atmosféru, která fenomén sexuálního obtěžování umožňuje,“ zoufá si.