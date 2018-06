Bál se, že USA zanalyzují jeho pot? Média spekulují, proč Kim nepodepsal dokument připraveným perem

SINGAPUR Světová média po vrcholné schůzce amerického prezidenta Donalda Trumpa s vůdcem Severní Koreje Kim Čong-unem spekulují, proč Kim nepodepsal společné prohlášení perem připraveným na stole, ale perem, které mu podala jeho sestra. Podle serveru britského listu The Daily Telegraph se mohl Kim obávat o svou bezpečnost, mohl se ale chtít vyhnout i tomu, aby Američané získali z potu informace o jeho zdravotním stavu.

V místnosti, kde Trump s Kimem podepsali společné prohlášení o denuklearizaci Korejského poloostrova, byla na stole připravena dvě pera. Na obou byl zlatým písmem podpis prezidenta Trumpa. Psací potřebu na místě, kde měl usednout vůdce KLDR, krátce před podpisem dokumentu pečlivě očistil člen Kimovy ochranky v bílých rukavicích.



Anyone else spot this? There were two "Donald Trump" signing pens, NK official came in and shined up the one for Kim, then at the last minute Kim Yo Jong pulled out her own per to use instead of the one provided. Kim used that and back it went in her blazer. (Pool video) pic.twitter.com/dZWEK22IdF