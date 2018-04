Metallica v Praze překvapila českou písní Jožin z Bažin

Nejen nové skladby z předloni vydané desky Hardwired...To Self-Destruct nebo staré hity jako Master of Puppets nebo One, ale i českou píseň od muzikanta Ivana Mládka dnes večer v pražské O2 aréně zahrála americká skupina Metallica. Čtveřice hudebníků před vyprodanou halou hrála více než dvě hodiny. Jejich show provázela řada efektů.

Metallica na pódium postavené netradičně uprostřed haly nastoupila po předkapele Kvelertak krátce před 21:00. Jako při každém jejich koncertu uvedla show píseň The Ecstasy of Gold od Ennia Morriconeho z westernu Hodný, zlý a ošklivý. Kapela pak nastoupila s titulním songem Hardwired z nového alba.



Kromě nových písní skupina nezklamala ani fanoušky starších hitů. Publikum potěšila například Sad but True z takzvaného „černého“ alba nebo rychlá píseň Seek & Destroy z debutové desky Kill ‚Em All.

Největší překvapení ale fanoušky čekalo v polovině koncertu, kdy frontman skupiny James Hetfield a bubeník Lars Ulrich opustili pódium, a kytaristé Kirk Hammett a Robert Trujillo začali hrát českou písničku od muzikanta Ivana Mládka Jožin z Bažin. K jejich zpívané lámané češtině se během chvilky přidala většina publika.

Mettalica nešetřila ani světelnými a ohňovými efekty. Při písni Moth into Flame, která vypráví o tom, jak může sláva zničit lidem život, nad pódiem létala světýlka znázorňující můry, při další písni kolem skupiny šlehaly plameny.

Metallicu založil v roce 1981 v Los Angeles Ulrich spolu s Hetfieldem. Trash metalová kapela získala velký ohlas na své desky Ride the Lightning z roku 1984 a Master of Puppets z roku 1986. Druhá z nich se stala prvním metalovým albem, které zařadila americká Kongresová knihovna do Národního registru nahrávek. Mezi hudební superhvězdy pak kapelu katapultovala deska Metallica (černé album) z roku 1991.

V Praze kapela naposledy koncertovala v roce 2014 na holešovickém výstavišti v rámci festivalu Aerodrome se speciální show s názvem By Request (Na požádání) složenou ze skladeb na přání tuzemského publika. Předtím hrála v roce 2012 v Edenu k 20. výročí vydání svého nejslavnějšího „černého“ alba.