Migranti z lodě Aquarius které odmítla Itálie, dostanou ve Španělsku status uprchlíka

VALENCIE Migranti z lodě Aquarius, které odmítla přijmout Itálie a Malta a kteří nyní míří do Španělska, zřejmě dostanou status uprchlíka, minimálně dočasný. Nepřijedou totiž o víkendu do Valencie ilegálně, ale „na pozvání vlády“. Informoval o tom ve středu deník La Vanguardia s odvoláním na zdroje ze španělské vlády. I další místní média píší, že tito běženci nebudou internováni v zařízeních pro migranty.

Na 620 Afričanů, které minulý týden nalodila francouzská nezisková organizace u libyjských břehů, míří nyní do přístavu Valencie na východě Španělska. Do metropole stejnojmenné autonomní oblasti se přesune i vicepremiérka Carmen Calvová, která bude s tamním regionálním premiérem Ximem Puigem jejich přijetí koordinovat. Loď Aquarius a dvě doprovodná italská plavidla, na něž byla část běženců naloděna v úterý, by měly do Valencie dorazit o víkendu, možná už v pátek, odhadují španělská média.



Až migranti, z nichž většina pochází zřejmě ze subsaharské Afriky, dorazí do Valencie, ujmou se jich pracovníci Červeného kříže. Běženci budou nejprve umístěni v několikapatrové přístavní budově o ploše asi 1600 metrů čtverečních, kde je prohlédnou zdravotníci. Tam také úředníci provedou jejich registraci. Posléze budou dočasně ubytováni v zařízeních od valencijské vlády. Nakonec by měli být rozmístěni i do ostatních autonomních regionů, přijmout je nabídly například vlády Katalánska, Baleár či Baskicka. Většina ze 123 nezletilých bez doprovodu by měla zůstat ve Valencii.

V souvislosti s kauze lodi Aquarius apelují nevládní organizace na španělskou socialistickou vládu, která je u moci teprve týden, aby změnila odmítavý přístup k migrantům, jímž proslula předchozí vláda lidovců. Vicepremiérka nové vlády Carmen Calvová ale v úterý zopakovala, že přijetí migrantů z lodě Aquarius je pouze solidární reakcí Španělska na výjimečnou humanitární situaci. Nejde tedy o precedent, na jehož základě by Madrid přijímal všechny migranty, které někde odmítnou.