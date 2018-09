Miliony v sejfu. Kam se poděla půjčka pro Paroubka? Skončila u jeho ženy, tvrdí podnikatel

Expremiér a bývalý šéf ČSSD Jiří Paroubek nezažívá příznivé období. Měl by se věnovat předvolební kampani, z níž chce vytěžit vítězství v senátních volbách na Ostravsku. Místo toho ale musí vysvětlovat svou finanční situaci. Podle manželky Petry měl milionové nelegální příjmy. A nyní se nad ním vznáší další velký otazník. Objevily se pochybnosti v souvislosti s půjčkou ve výši 3,5 milionu korun, které mu poskytl spřízněný podnikatel.

Peníze pro expremiéra jako roční půjčku do společného jmění manželů uvolnil podnikatel Petr Michek, s nímž se Paroubek v minulosti potkal ve své někdejší straně LEV 21. Jak ve středu upozornil Český rozhlas, prostředky měl Paroubek zhodnotit. Plánoval je investovat na finančních trzích. Expředseda ČSSD peníze od Michka uložil do svého sejfu. K investici nakonec nedošlo, protože Paroubek podle svých slov už penězi nedisponuje.

„Byli jsme domluveni, že to bude de facto půjčka od něj a že je investuji. Protože já investuji na finančních trzích. Měl jsem z toho mít výnos a něco jsem mu měl z toho výnosu dávat,“ uvedl pro Lidovky.cz Paroubek, který dnes usiluje o comeback do politiky. Nicméně loni v prosinci on a jeho žena obdrželi od předžalobní výzvu, ať peníze vrátí. Podání dorazilo v době, kdy se manželství Paroubkových zhroutilo. Pár je v rozvodovém řízení.

Kde se 3,5 milionu korun aktuálně nachází, nelze s určitostí říci. Paroubek je podle svých slov pod kontrolou nemá. Podnikatel pak ukázal na jeho ženu Petru. „Mám informace, že peníze jsou v držení paní Paroubkové. Ona vehementně popírá, že by o půjčce věděla. Proti tomu bych se chtěl ohradit, protože o ní věděla,“ sdělil serveru Lidovky.cz Michek, který má také politické ambice a na Prostějovsku kandiduje do horní komory parlamentu.

‚Nechci tahat špinavé prádlo ven‘

„Nebudu se vyjadřovat, nezlobte se,“ reagovala pro Lidovky.cz na nařčení od Michka Paroubková. Podle informací serveru Lidovky.cz se však k celé kauze staví tak, že podnikatelova verze je lež. Expremiér tvrzení Michka nechce potvrdit. I z jeho vyjádření však vyplývá, že by miliony měly být v rukou jeho ženy. „Nechci tahat špinavé prádlo ven. Nechci to komentovat, ona tuto otázku bohužel otevřela,“ podotkl Paroubek.

Podle bývalého šéfa ČSSD existuje o půjčce od Michka smlouva. Podrobnosti k ní prý odtajní na společné tiskové konferenci, kterou svolali na čtvrtek. Už v tuto chvíli ale Paroubek pro Lidovky.cz uvedl, jak hodlá Michkovi zmizelých 3,5 milionu kompenzovat. Podnikatel měl počátkem roku investovat zhruba stejně velkou částku, přičemž expremiér mu při tom poskytoval rady. Právě poradenstvím si chce svůj dluh odpracovat.

„Budeme to řešit poradensky tak, aby peníze dostal v horizontu tří, čtyř let zpátky. Třetina té částky je takto už vrácena,“ vysvětlil Paroubek. Nicméně Michkovi pořád schází původních 3,5 milionu korun, o které si řekl předžalobní výzvou. O ně podle svých slov stále usiluje, žalobu ale dodnes nepodal. „Je to v řešení advokátní kanceláře, která mě v té věci zastupuje. Hledáme způsob řešení,“ uvedl bez dalších podrobností Michek.

V příběhu půjčky ale zůstává několik neznámých. Především není jasné, proč podnikatel s Paroubkem cestu přímé investice po předchozí konzultaci nezvolili už v prvním případě. Manévr spočívající v uložení milionů do expremiérova sejfu se tak zdá z tohoto pohledu zbytečný. „Předtím jsme se tak dohodli, protože se mi to zdálo výhodnější. Bylo to výhodnější i pro něj,“ přiblížil Paroubek.

Michek přispěl Paroubkovi na kampaň

Peníze navíc expremiér přijímal po částech, určitý obnos byl v dolarech. Podle Paroubka to bylo proto, že na finančních trzích se v této měně obchoduje. Současnosti by však odpovídalo, že se takové sumy přesouvají elektronickou cestou. „Nejsem schopen jednoznačně vyloučit, že je možnost takovou částku investovat v hotovosti. Ale běžný model je bezhotovostní investice,“ poznamenal pro Lidovky.cz hlavní ekonom skupiny Patria Finance Jan Bureš.

Paroubka s podnikatelem Michkem nepojí jen společná politická minulost v LEV 21. Michek expremiérovi přispěl do kampaně prostřednictvím transparentního účtu částkou 250 tisíc korun, jak upozornila MF DNES. Vystudovaný právník sám opakovaně stanul před soudem. Čelil třeba obžalobě z pomluvy šéfa brněnského studia ČT, soud ho ale očistil. Michek také jako svědek vypovídal v kauze takzvaného Toflova gangu.

Informace o milionové půjčce prosákly krátce poté, co Petra Paroubková nařkla svého manžela z nelegálních příjmů. V době jejich společného soužití prý nosil černé peníze v řádu milionů korun. „Určitě to nebyly příjmy, které by byly legální,“ uvedla Paroubková pro Seznam Zprávy. Někdejší první muž sociální demokracie se proti jejím slovům ohradil. „Moje žena ví, že kandiduji, a samozřejmě že se snaží do toho hodit vidle, to je celé,“ řekl.