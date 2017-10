Moderátorská hvězda a miss opozice. S Putinem se ve volbách utká Sobčaková

MOSKVA/PRAHA „Pro mne za mne.“ Tak zareagoval na možnou účast Xenije Sobčakové ve volebním klání v březnu 2018 sám prezident Ruska Vladimir Putin. Hvězda moderátorského nebe a současně i miss ruské demokratické opozice se stala součástí boje o prezidentský trůn. Má dělat Vladimiru Putinovi sparring partnera.

Putinovi skutečně může být celkem jedno, kdo proti němu kandiduje. Nikdo nepochybuje o tom, že současná hlava ruského státu vyhraje v pořadí už čtvrté prezidentské volby.



Podle většiny sociologických šetření si to přejí zhruba dvě třetiny Rusů. Kreml ale potřebuje ještě vzbudit zdání, že jde o čestný boj. Protože vítězství bez soupeře, který bude „spravedlivě“ poražen, není žádné pořádné vítězství.

Podle ruských analytiků se v Kremlu už několik týdnů radí, kdo by mohl sehrát roli důstojného soupeře. Kdo by zaujal, ale neměl šanci Putina ohrozit.

Ti, kteří se této úlohy zhostili v minulosti, jako extremista a poslanec Vladimir Žirinovskij nebo nestor politické scény, šéf komunistů Gennadij Zjuganov, už voliče i novináře nudí a je jasné, že bojovat s nimi o nejvyšší funkci je pro Putina nedůstojné. „To by byla opravdu legrace, kdyby nám oznámili s pompou: Putin zvítězil nad Zjuganovem – to je prostě prošlé zboží. Je třeba vyrazit na trh s něčím novým,“ prohlásil komentátor a historik Leonid Parfjonov. I proto podle něj kremelský poradní tým sáhl po ženě.

Dokonalý sparring partner

Zatím se veřejně hlásí do soutěže o trůn samí muži: Putin sám se ještě nevyslovil, i když jeho účast je jasná. Kandidovat kromě něj hodlá zakladatel prokremelské mládežnické organizace „Naši“ Boris Jakemenko, politolog Andrej Bogdanov i šéf demokratického hnutí Jabloko Grigorij Javlinskij. Chtělo by to ale ještě nějakou ženu, říkali si Putinovi poradci.

Volba padla na slavnou ruskou moderátorku a opoziční aktivistku, dceru někdejšího starosty Petrohradu, který zemřel v roce 2000, Anatolije Sobčaka. Počátkem 90. let minulého století byl přímým nadřízeným Putina, který tehdy pracoval na petrohradské radnici. Nedávno vztah k legendárnímu starostovi charakterizoval slovy: „Vážím si ho velice.“

Ovšem s jeho dcerou Xenijí má současný prezident horší vztahy. Krasavice a novinářka Sobčaková patří ke kritičkám Kremlu. Jak uvedlo BBC s odvoláním na svůj zdroj v prezidentské administrativě, právě taková konstelace, kterou zosobňuje Sobčaková, je nejvhodnější pro úlohu Putinova sparring partnera.

Především je Xenija populární – na Instagramu má 5,1 milionu fanoušků. Má ale i dost odpůrců. I když ji na ulici lidé bezpečně identifikují, ne všichni se s ní chtějí vyfotografovat. Jako novinářka a moderátorka se pro mnohé stala nepřijatelnou poté, co se začala aktivně angažovat v politice. Lidé chtěli neutrální profesionálku, a ne vášnivou bojovnici za svobodu.

Do první desítky představitelů ruské elity ji řadí jen čtyři procenta Rusů. Vyplývá to z loňského sociologického šetření renomované služby Centrum Levady. V roce 2013 ale skončila na 4 .místě v ruské anketě o nejvlivnější ženu roku, předhonila ji jen ruská zpěvačka Alla Pugačovová, předsedkyně Rady federace Valentina Matvijenková a německá kancléřka Angela Merkelová. Ještě vloni patřila Sobčaková k těm ženám, které se nejčastěji objevují nebo jsou jmenovány či citovány v ruských médiích.

Jenže letos v srpnu zaujala 4 .místo mezi politiky, kterým Rusové nejméně důvěřují. Přesto může díky Sobčakové být volební kampaň zábavnější a možná k urnám i přijde víc lidí. A to Putin potřebuje. Potřebuje, aby Sobčaková splnila stejná očekávání jako v roce 2012 miliardář Michail Prochorov – dal volbám punc demokratičnosti a získal 7,98 procenta. Sobčakové by prý Kreml přidělil podobnou porci hlasů.

Podle ruských novinářů Sobčaková, která se před rokem stala matkou chlapečka, údajně už hledá šéfa svého předvolebního štábu. Sama Xenija na dotazy novinářů neodpovídá ani ano, ani ne.

Rozhádaná opozice

Xenija Sobčaková, která má za sebou i řadu milostných afér se slavnými muži, se stala také tváří velkých demonstrací za čestné volby v letech 2011 až 2012. Poté byla zvolena do Koordinačního výboru ruské opozice, který ovšem nikdy nezačal nic koordinovat, neboť zhynul na chronickou nemoc ruských demokratů – rozhádanost a osobní ambice.

Nakonec je tomu důkazem poslední roztržka mezi nejslavnějším opozičním předákem Alexejem Navalným a Xenijí. Prohlásil, že Sobčaková se jako kandidátka na prezidenta stane liberálním šaškem, a to jen kvůli kariéře v šoubyznysu. Xenija mu na oplátku vzkázala, že je pokrytec.