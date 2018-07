Motorkáři ovládnou Prahu. Organizátoři očekávají zhruba 100 tisíc lidí ze 77 zemí

PRAHA Zhruba 100 000 návštěvníků ze 77 zemí světa se zúčastní oslav 115. výročí značky Harley-Davidson v Praze. Nejvíce lidí přijede z Německa, Francie, Španělska, Itálie a Velké Británie. Na tiskové konferenci při zahájení oslav to ve čtvrtek novinářům řekl Jaroslav Vavřina, organizátor akce. Oslavy, jejichž centrem je areál holešovického Výstaviště, potrvají až do neděle.

„Odhadovali jsme, že se tu objeví 60 000 motocyklů a 100 000 lidí a je velmi reálné, že to překonáme,“ řekl Vavřina. Kromě návštěvníků z Evropy podle něj přijedou i motorkáři z Brazílie nebo Mexika. Některé počty návštěvníků ale překvapí. „Čína je obrovská, ale návštěvníků z ní je jen devět, proti tomu z Indie, kde by to člověk nečekal, jede sto,“ dodal organizátor.



„Jsem velice hrdá na to, že jsem zpět v Praze. Vzpomínám si na pocit, který jsem měla před třemi lety na pražských Harley Days, že tohle je správné místo pro pořádání oslav 115. výročí,“ řekla novinářům Karen Davidsonová, pravnučka zakladatele značky. „Jsme tu, abychom oslavili vztah k motocyklům, k osobní svobodě, a podobným hodnotám,“ vysvětlila.

Dohlížet bude několik stovek policistů včetně vrtulníku

Jedním z důvodů, proč si společnost vybrala pro oslavy výročí právě Prahu, je podle Vavřiny to, že pražský klub Harley-Davidson je nejstarší na světě a letos slaví 90. výročí. „Dalším bylo, že Češi mají k motorkám blízko, je to dané i našimi značkami, které sice nejsou to, co bývaly, ale my je pořád v srdci máme. Registrovaný milion motocyklů v desetimilionové zemi je taky jeden z unikátů,“ doplnil Vavřina.

Během následujících čtyř dní se divákům představí 40 kapel. Organizátoři chystají například i dražbu helem, které malovali a upravovali známí hudebníci, sportovci, cestovatelé či herci spjatí se světem motocyklů. Lidé se mohou těšit i na výstavu více než 150 historických i nových motorek od roku 1914 do současnosti. V sobotu projede městem spanilá jízda, účastnit by se jí mělo až 4000 motocyklů.

Na oslavy dohlédne několik stovek policistů včetně vrtulníku. Zaměří se kromě míst oslav také na na páteřní dopravní trasy mezi Prahou a Středočeským krajem. Na bezpečnost dohlížejí i hasiči a zdravotníci.

Pražané musí také počítat s uzavírkami v nejbližším okolí Výstaviště, odkloněny jsou také některé tramvaje.