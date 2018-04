Musikmesse zve do Frankfurtu světové hudební hvězdy i ty, co je zásobují nástroji

Ve dnech 11. až 14. dubna proběhne v německém Frankfurtu nad Mohanem každoroční festival a veletrh Musikmesse, jedna z největších akcí svého druhu na světě. Ve stejném termínu na stejném místě lze navštívit i "doplňkovou" akci Prolight + Sound. Frankfurtské oslavy hudby se zúčastní nejen řada českých vystavovatelů, ale naši hudební scénu bude reprezentovat i jeden výkonný hudebník, písničkář Thom Artway.

Musikmesse a Prolight + Sound propojují dodavatele s obchodníky, profesionály v oboru hudebních nástrojů, pořadatelských agentur a médií i mediální techniky, ale také hudebníky a hudební fanoušky z celého světa. V roce 2017 oba veletrhy navštívilo kolem sta tisíc návštěvníků ze 144 zemí, kteří se sjeli do výstavních prostor frankfurtského veletržního centra.

Hudební hvězdy i naděje

Součástí veletrhu je hudební festival, v jehož rámci na různých místech Frankfurtu, jak ve velkých sálech, tak v hudebních klubech, vystoupí hvězdy mnoha žánrů. Mezi ty nejznámější patří slavná americká popová a R&B zpěvačka Dionne Warwick, která zazpívá za doprovodu Neue Filharmonie Frankfurt svoje největší hity.

Mezi dalšími headlinery festivalu jsou britský zpěvák a producent Albert Hammond, kanadská popová ikona 70. a 80. let Gino Vannelli, americké soulové trio En Vogue, belgický jazzový kytarista Philip Catherine, izraelský písničkář Asaf Avidan nebo současná hvězda klasické hudby, rumunský klavírista Daniel Petrica Ciobanu.

Musikmesse ovšem dává šanci i neokoukaným tvářím a zástupcům netradičních hudebních lokací. V ucelených koncertních sériích se představí hudebníci z Lucemburska a Irska, svoje zástupce budou mít i země střední a východní Evropy.

Thom Artway, držitel Anděla za rok 2016

Na pozvání Musikmesse si ve Frankfurtu zahraje také jeden z mladých českých tvůrců Thom Artway. „Na veletrh Musikmesse se hodně těšíme. Nejenže tam jedeme v nové sestavě, ale budeme hrát i nové písničky včetně singlu All I know, který vydáváme právě v době konání veletrhu. A všichni z kapely se chceme podívat i na jednotlivé vystavovatele. Zatím jsem Musikmesse nenavštívil, tak jsem hodně zvědavý na prezentace výrobců kytar,“ řekl portálu Lidovky.cz Thom Artway.

Nástroje a hudební technika

Hlavním zájmem Musikmesse je ovšem prezentace hudebních nástrojů, sesterský Prolight + Sound se pak věnuje zejména zvukové a světelné technice. Veletrhu se tradičně účastní všechny nejvýznamnější nástrojařské firmy světa v čele s americkými a japonskými kolosy, stranou ovšem nezůstávají ani mnozí evropští malovýrobci.

Patrně největším magnetem například pro kytaristy jistě bude expozice americké firmy Fender, která zde bude vystavovat svoje klasické (a adekvátně cenné) modely z let 1950-1964, plus řadu nesériově vyráběných nástrojů z tzv. Custom Shopu. K vidění by měly být instrumenty, na které hrály či hrají takové hvězdy jako Stevie Ray Vaughan, Joe Satriani nebo Joe Bonamassa.

Atmosféra na veletrhu Musikmesse

Jednotlivé vystavující firmy budou také pořádat předváděcí akce a nástrojové workshopy, na něž přijali pozvání špičkoví hudebníci světové scény. Kytary například budou předvádět Jen Majura (Evanescence), Tom Longworth (Robbie Williams), Jeff Waters (Annihilator) nebo Nick Johnston. Bicí nástroje zase budou předvádět mj. Ash Soan (Adele) nebo Karl Brazil (James Blunt).

Veletrhu se zúčastní také deset českých vystavovatelů. Jsou mezi nimi tradiční značky, jako je Petrof nebo Delicia accordions, jeden z aktuálních leadrů českého trhu akustických kytar, společnost Furch, ale i zatím méně známé značky jako je například CHRT Synthesizer.