Muž ve Virginii ukradl obrněný transportér. Honička s policií trvala dvě hodiny

RICHMNOND Z vojenské základny Fort Pickett ve městě Blackstone ve Virginii ukradl muž obrněný neozbrojený transportér a vydal se na dvouhodinovou jízdu, při které měl dokonce policejní doprovod.

Maxilmální rychlost vozidla je pouhých 64 kilometrů, policisté proto neměli s jeho pronásledováním problém. Museli ale obrněné vozidlo doprovázet a „čistit“ cestu před ním, aby nedošlo k nehodě. Naštěstí nebylo vozidlo osazeno žádnými zbraněmi, informuje server CNN.

„Během incidentu nedošlo k žádným zraněním nebo škodám,“ uvedl Corrine Geller, mluvčí virginské policie. Zběsilou jízdu transportéru zachytili na video místní a následně záznam vyvěsili na Twitter.



This is INSANE! Someone has hijacked a “Tank-like” vehicle from Fort Pickett and just drove it by our apartment! This is on Broad Street in the Fan. pic.twitter.com/EYfhFux1dk