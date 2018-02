‚Myslím, že se něco stane‘. Celý přepis telefonátu ženy, která varovala FBI před floridským střelcem

PRAHA/MIAMI Před střelcem, který v polovině února zabil na floridské střední škole 17 lidí, varovala již na začátku ledna osoba jemu blízká. Informovala o tom americká FBI, která zveřejnila přepis celého rozhovoru. Jméno osoby i její osobní údaje zůstávají utajeny, pracovnice FBI ji však oslovuje „madam“.

Žena v telefonátu upozorňuje, že přestože má floridský střelec Nikolas Cruz už 18 let „jeho mentální kapacita se rovná tak dvanáctiletému nebo čtrnáctiletému.“ Hovoří o jeho lásce ke zbraním, rozřezávání zvířat ale také o obdivu k IS a že se převlékal za jeho příslušníka. Několikrát v rozhovoru opakuje, že si je jistá, že se Cruz pokusí zaútočit na školu či na jiný cíl a chce mít čisté svědomí.

Masakr na Floridě V polovině února 2018 zastřelil Nikolas Cruz 17 lidí na střední škole na Floridě. Mezi oběťmi bylo i několik Cruzových bývalých spolužáků.

Cruz přišel ke škole s poloautomatem AR-15 a začal nejprve střílet venku krátce před koncem vyučování. Pak prošel chodbami a střílel po studentech i učitelích. Ve škole zabil 12 lidí, venku tři a mezi nimi byl člověk, který stál na ulici. Další dvě osoby zemřely v nemocnici na následky zranění. Cruze po útoku zatkli.

V USA útok opět vyvolal debatu o omezení zbraní. Donald Trump například přišel s myšlenkou ozbrojit část učitelů.

Pracovnici FBI, která je v rozhovoru označena jako „neznámá žena“, odkazuje na instagramové účty Cruze, kde mimo jiné napsal, že „chce zabíjet lidi“.

Podle severu The Wall Street Journal FBI přiznala, že hovor nikdo nepředal miamské vyšetřovací kanceláři. „Podle stanovených protokolů měla být informace poskytnuta volajícím posouzena jako potenciální vyhrožování smrtí,“ uvedli vyšetřovatelé. „Informace měly být postoupeny miamské FBI, kde by byly podniknuty příslušné vyšetřovací kroky.“

FBI a americké ministerstvo spravedlnosti v současné době vyšetřují, proč tak nikdo neučinil.

Přečtěte si přeložený přepis celého rozovoru

(originál ZDE)



Neznámá žena (pracovnice FBI):

Děkuji, že voláte FBI. Můžete mi sdělit vaše jméno?

Volající: Ano, jmenuji se …

NŽ: Děkuji. A sdělíte mi své telefonní číslo?

Volající: Samozřejmě …

NŽ: Děkuji. Jak vám dnes mohu pomoci, madam?



Volající: Ok. Mluvila jsem s operátorkou a ta mě přepojila. Jak už jsem řekla jí. Nevím, jak se k tomu postavit, ale na instagramovém účtu mám, neřekla bych, že je můj pokrevní …, ale považuji ho za … Je mu jenom 18 let, ale jeho mentální kapacita se rovná tak dvanáctiletému nebo čtrnáctiletému. Jeho matka zemřela prvního listopadu. Na svých instagramových účtech začal mluvit o tom, že by se chtěl zabít. Takže jsem zavolala do Parklandu, kde bydlí. Na policejní stanici v Parklandu jsem mluvila se strážníkem … Nic jsem se od něj nedozvěděla a odešla jsem. Řekla jsem mu ale všechny informace, které jsem měla. A pak jenom nedávno změnil názor a rozhodl se, že chce zabíjet lidi. A pak to vyvěsil na svůj Instagram a asi o dva dny později to smazal. Hm, když se podíváte na jeho instagramový účet, uvidíte všechny zbraně, které má, navíc obdivuje ISIS a obávám se, že se něco stane. Protože je na tom mentálně špatně. Je velmi podrážděný, když s ním někdo mluví o určitých věcech. A dokonce namířil zbraň i na svou matku, předtím než zemřela, protože po něm chtěla peníze. A další problém je, že je mu 18 let a má dostat 25 000 dolarů z životního pojištění jeho matky, až mu bude 21, ne 24 let a pak až do 30 dostane každý rok 25 000 dolarů. A od strašlivé smrti jeho otce dostávala peníze jeho matka. Takže když šel ven, vybral peníze z matčina účtu. Nevím, jak přišel ke kreditní kartě, ale měl ji. A vybral z ní peníze. To bylo po tom, co zemřela. A vybral peníze, peníze ze sociálního pojištění. Ty peníze vzal a koupil za ně všechny ty zbraně a munici a vyfotil je na Instagram. A jeho rodina, vzdálený bratranec/vzdálená sestřenice a já, jsme tím vším velmi znepokojeni a jenom chci, aby o tom někdo věděl, abyste se na to mohli podívat. Jestli si myslíte, že má cenu se na to podívat, tak dobře. Jestli ne, budu aspoň vědět, že mám čisté svědomí, když se do něčeho pustí a začne střílet.

NŽ: Dobře. A řekl, že by něco takového udělal nebo chce udělat, madam?

Volající: Hmm, na Instagramu píše „chci zabíjet lidi“. Hmm, počkejte, podívám se. Ano, píše „chci zabíjet lidi“. Můžu vám dát jeho instagramové účty, můžete se na ně podívat a uvidíte ty fotky.

NŽ: Dobře.

Volající: Hmm.

NŽ: Ano prosím, madam.

Volající: Ok. Účet, na kterém bylo „chci zabíjet lidi“, ale potom to odstranil, je Nikolas, N-I-K-O-L-A-S podtržítko Cruz, C-R-U-Z podtržítko. Pak má i další účet, na který byste se měli určitě podívat, a to je Nikolas. Hmm, je to dohromady jedno slovo s malými písmeny. N-I-K-O-L-A-S-C-R-U-Z-M-A-K-A-R-O-V.

NŽ: Dobře.

Volající: Ok. A pak je tady další, je to Cruz, C-R-U-Z podtržítko Nikolas, N-I-K-O-L-A-S. A to je, kde všechno … A teď tam má, jak rozřezává zvířata a podobné věci. Malá zvířata. Zatím to je jenom žába, ale vím, že určitě jednou zabil i ptáka. Jenom, abych vám to trochu upřesnila. Víte, když pták letí v zahradě a najednou narazí do skleněných dveří, posuvných skleněných dveří a pak spadne na zem?

NŽ: Hmm.

Volající: Tak to se stalo. Vzal toho ptáka dovnitř domu. Hodil jej na kuchyňskou linku jeho matky a začal jej rozřezávat. Má všechny možné druhy loveckých nožů. Ale nevím přesně, jaký nůž použil. A začal řezat toho ptáka a jeho matka Linda řekla: „Co děláš?“ a on odpověděl: „Chci vidět, co je uvnitř.“ Já nevím, ale pro mě by to bylo varovné znamení.

NŽ: …

Volající: A potom, víte, chuť zabíjet všechna ta zvířata a taky hm, píše něco v arabštině a obléká se jako ninja nebo bojovník ISIS. A má fotky všech těch zbraní a všechno má na Instagramu, na jednom z těch účtů.

NŽ: Ok. Řekl ještě něco …

Volající: (nezrozumitelné zvuky)

NŽ: … o tom, že by chtěl něco udělat, madam?

Volající: Hm, ne. On úplně ne ... Hm, ale už několikrát se vyjádřil k různým věcem, ale pak to sundal. Ale nechal tam fotky. Na jeden z jeho účtů jsem mu psala a ptala se ho, jak se má, víte, jestli se mu daří, a řekla jsem mu, že potřebuji s nějakým mluvit a jestli by mi mohl dát své telefonní číslo. A podívala jsem se znovu na jeho účet, protože mi neodepsal. A nahoře na stránce bylo napsáno: „Nech mě sakra na pokoji.“ Myslím si, že už to tam není, ale vím, že to bylo namířené na mě.

NŽ: Ok.

Volající: Víte, je toho moc a já vím, že on vybouchne. Kluk, se kterým se přátelil, nějaký mladý kluk, který je taky na Instagramu, tak jeho otec, otec tohoto kluka se ho ujal. On a jeho manželka si vzali Nikolase k sobě a řekli mu, že u nich může žít a že jeho zbraně a všechno ostatní může být v jejich domě, protože je má zamčené. Hm, taky řekl kdy, a to je další varovný signál, který jsem viděla. Řekl, že jakmile Nikolas dostane své peníze, svých 25 000 dolarů, tak je za něj investuje.

NŽ: Dobře.

Volající: Nezná Nikolase, jaký doopravdy je. A nevím, s kým chce ty peníze investovat, nebo co se stane, ale vím, a to je pravda, že když požádáte Nikolase o peníze, tak nezná bratra. Vyjede na vás, protože on přece nebude nikomu dávat svoje peníze. Pravdou je, že si nemyslí nic … Dokáže odbít všechny, včetně svého bratra. Takže mám jméno toho muže, s rodinou jsme tomuto pánovi zkoušeli volat a on odmítá odpovídat na jakékoliv hovory, ale mám jeho jméno a adresu, jestli by se vám to hodilo.

NŽ: Ano, prosím.

Volající: Ok. Jmenuje se … Jeho adresa je … Mám i jeho telefonní číslo …

NŽ: A to je …

Volající: Hmm.

NŽ: ... ten muž, u kterého právě bydlí, madam?

Volající: Ano. To je ten muž, u kterého by měl bydlet. A, hm, volala mu jeho teta. Další žena, která se o Nikolase starala a už s ním předtím mluvila, se mu pokoušela dovolat. Já jsem se mu snažila volat, jenom abych zjistila, jak na tom Nikolas je, a abych se ujistila, že rozumí těm problémům, které má. A on mi prostě neodpověděl ani na jeden telefonát, což když se snažíte někomu pomoct a víte, že je do toho zapletená rodina, tak mu alespoň zvednete telefon a promluvíte si s ním o tom. Nebo ten telefon zvednete a řeknete, ať se o vás nestará. Alespoň něco.

NŽ: Hmm a mluví o ISIS nebo se jenom oblékl jako jeden …?

Volající: No, obléká se tak a když se podíváte na jeho instagramový účet, má jeden účet, kde prostě obdivuje arabská slova. Počkejte, podívám se. Hmm, chlapče. Ok. Dobře. Ok, je tady taky nový účet pod jménem crazy Nikolas podtržítko nový. Všechno s malými písmeny. C-R-A-Z-Y-N-I-K-O-L-A-S podtržítko nový, N-E-W. Teď k účtu Cruz podtržítko Nikolas.

NŽ: Hmm.

Volající: Když se na něj podíváte, ukážu vám všechny ty fotky, na kterých je převlečený. Taky chce být …, chce se přidat k armádě. Předvádí zbraň, kterou si koupil. Brokovnici Maverick 88. Zaplatil za ni 219 dolarů. A ukazuje tady taky všechny nože, které má, a tu zbraň. A zvedá jednu ze zbraní. A všimla jsem si, že na konci jedné zbraně je oranžová špička, která se tam dává, aby policie věděla, že není pravá. Myslím si, že ji používá. Je to jako vzduchovka. A další fotka je, jak rozřezává žáby a taky ukazuje své zbraně. Hmm, kde to je? Dobře, na účtu Nikolas Cruz M-A-K-A-R-O-V říká, jak moc je zmatený, má na sobě čepici s nápisem Make America Great Again. A celý obličej má zakrytý šátkem. A na špinavé cestě leží ty žáby. Je tam i trochu krve. A náboje značky American eagle. Něco, co vypadá jako terč, je v rámu. Jeho zbraň a pak i celá taška se všemi různými zbraněmi a na ní nějaké věci. Myslím, že nejvíce se obávám toho dne, kdy dostane těch 25 000 dolarů. Nedá je tomu muži, aby je investoval. Koupí si za ně zbraně.

NŽ: Ok …

Volající: A vím, že poslední zbraň, kterou si koupil, si objednal z internetu a poslali mu ji do … Parklandu na Floridě. Taky pracuje, věřím, že se vrátil do své staré práce v obchodě Dollar Tree. A je to hned vedle Walmartu v Parklandu. Nejsem si úplně jistá, který z nich to je, v současnosti jsou tam dva, ale je to hned vedle Walmartu. A je to obchod Dollar Tree. A nevím, je to alarmující vidět ty fotky a vědět, že on je schopný něco udělat a co by se mohlo stát. Už nestuduje. Nikdy nedokončil střední školu. Vyhodili jej ze všech možných škol, protože když se mu nelíbilo, jak s ním ve škole mluvili, tak vzal stoličku a hodil ji po vyučujících nebo po spolužácích. Když o tom přemýšlím, myslím, že je schopný přijít na nějakou školu a vystřílet ji. Žádné další informace, které bych vám mohla sdělit, mě už nenapadají.

NŽ: Děkuji. Takže kdyby měl někdo jiný otázky, můžou vám zavolat. Je to tak, madam?

Volající: Ano, můžete. Jak se jmenujete?

NŽ: Můžu vám dát moje identifikační číslo, madam.

Volající: Ok.

NŽ: Je to …

Volající: Sedm, ok. Hmm, vy jste agentka?

NŽ: No, my jsme specialisté na příjmu, madam.

Volající: Ok. Velmi dobře. Nevěděla jsem, jestli volat vám nebo ministerstvu vnitřní bezpečnosti nebo někomu jinému, ale jak jsem říkala. Když se na to podíváte, můžete se rozhodnout, jestli se tomu budete věnovat, nebo ne. Jenom jsem chtěla, abyste to věděli, abych měla čisté svědomí, kdyby se něco stalo a opravdu si myslím, že něco se stane.

NŽ: Oceňuji, že jste nám zavolala, madam.

Volající: Ok. Dobře, mockrát vám děkuji a přeji vám hezký víkend.

NŽ: Děkuji. Vám taky, madam.

Volající: A hmm, zůstaňte v teple. (smích) Ok.

NŽ: Děkuji.

Volající: Na shledanou.