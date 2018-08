Více než sto migrantů násilím proniklo do španělské Ceuty. Použili i kyselinu

Ceuta (Španělsko) Asi tři stovky migrantů se pokusily proniknout ve středu ráno z Maroka do španělské enklávy Ceuta, která leží na severním pobřeží Afriky. Více než stovce z nich se bezpečnostní bariéru s ostnatým drátem podařilo překonat, uvedl deník El País. K překonání plotu použili někteří ostré předměty, kyselinu a nehašené vápno, čímž způsobili zranění sedmi španělským policistům. Počet zraněných migrantů místní média zatím neuvádí, mnozí ale mají řezné rány, protože bariéra je zakončena ostnatým drátem.

Španělská média původně odhadovala počet migrantů, jimž se ve středu podařilo bariéru do Ceuty překonat, na dvě stovky. Posléze s odvoláním na zastoupení španělské vlády oznámila, že do Ceuty proniklo 115 migrantů. Počet ale nemusí být konečný, uvedl deník El País.

Incident se stal ráno kolem deváté hodiny místního času na stejném místě, kudy před měsícem proniklo do Ceuty z marockého území asi 600 migrantů. I oni tehdy překonali dvojitý, šest metrů vysoký plot zakončený ostnatým drátem a někteří z nich útočili na policisty nehašeným vápnem, které může způsobit těžké popáleniny.

Migrantů je na 1300

Migranti, kteří podle španělských médií pocházejí ze subsaharské Afriky, po překonání plotu ve středu zamířili do dočasného centra pro imigranty. To má kapacitu asi 500 lidí, migrantů je v místě ale už 1300. Kolem centra jsou proto postaveny stany.

Kromě Ceuty se migranti snaží dostat do Španělska, potažmo do Evropy i přes další španělskou enklávu Melilla. Obě se nacházejí na severoafrickém pobřeží Středozemního moře a jsou obklopené marockým územím. Další migranti připlouvají do Španělska na člunech k jeho jižnímu pobřeží.

Španělsko se letos pro migranty z Afriky stalo hlavní branou do Evropy. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) připlulo letos do Španělska přes moře z Afriky na 27 800 migrantů, dalších asi 4900 jich proniklo letos do Ceuty a Melilly. Loni připlulo do Španělska po moři za celý rok z Afriky 22 100 migrantů a do dvou enkláv v Africe jich proniklo v roce 2017 na 6250.