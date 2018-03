Čínští prezidenti nebudou sloužit doživotně, ujišťuje tamní tisk

PRAHA/PEKING Čínská ústavní reforma, která má zrušit dosavadní omezení prezidentské funkce na deset let, nepovede k tomu, že budou prezidenti Číny setrvávat v úřadu doživotně. Ve čtvrtek to napsal oficiální čínský Lidový deník. Stalo se tak poté, co čínský internet zaplavily komentáře vyjadřující obavy, že by čtyřiašedesátiletý vůdce Si Ťin-pching mohl zůstat u moci až do své smrti.

„Neznamená to změnu systému, který funguje ohledně odchodu do výslužby u stranických a státních vůdců, a neznamená to ani doživotní funkční období pro nejvyšší představitele,“ napsal list.

Deník přitom připomněl, že stanovy strany jasně uvádějí, že straničtí vůdci nesmějí držet své funkce doživotně dlouho, a že pokud se jejich zdravotní stav zhorší, měli by jít do důchodu. Pravidla pro ty, kdo stojí v čele strany, armády a země - což je v současné době ve všech třech případech Si Ťin-pching - jsou stejná, dodal deník.

Vládnoucí čínská komunistická strana navrhuje vyškrtnout z ústavy klauzuli omezující výkon funkce prezidenta a viceprezidenta na dva po sobě následující mandáty, tedy na deset let. Takový krok by umožnil prezidentovi Si Ťin-pchingovi setrvat ve funkci i po vypršení jeho druhého funkčního období v roce 2023.

Předpokládá se, že na výročním plenárním zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců (parlamentu), které začne 5. března, delegáti návrh jednoznačně schválí. Na tomto zasedání by měl být prezident Si Ťin-pching rovněž oficiálně zvolen vůdcem země na své druhé funkční období. Šéfem Komunistické strany Číny byl znovuzvolen na loňském říjnovém sjezdu komunistů.

Již na stranickém sjezdu ovšem Si naznačil, že má v úmyslu zůstat u moci déle než dvě volební období. Porušil totiž nepsané pravidlo, podle něhož by předpokládaní kandidáti na dvě nejvýznamnější funkce, generálního tajemníka strany a premiéra, měli být jmenováni do nejužšího vedení strany, sedmičlenného stálého výboru politbyra, pět let před předáním moci.

Si Ťin-pching si na říjnovém sjezdu žádné nástupce nevybral, do sedmičlenného politbyra byli zvoleni samí politici v Siově věku nebo starší. V Komunistické straně přitom platí, že politici starší 68 let přenechávají svá místa mladším. Na příštím sjezdu komunistické strany v roce 2022 bude Si Ťin-pchingovi 69 let.