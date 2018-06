Návštěva čínského prezidenta v Praze: policie porušila zákon, aktivisté zjišťují jak

PRAHA Policie při několika zákrocích během návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga porušila zákon. Tuto odpověď dostali od žalobců muži, kteří kvůli postupu bezpečnostních složek podali trestní oznámení. Oznamovatelé chtějí nyní zjistit, zda se chybující příslušníci dočkali trestu. Muži vedli boj i za svá práva, když u soudu definitivně vyhráli spor o to, že jim policie z okna jejich kanceláře sňala tibetskou vlajku v rozporu se zákonem.

Ladislav Pelcl a Martin Maloš dostali tento týden z Nejvyššího správního soudu dobrou zprávu. Justice se s konečnou platností přiklonila na jejich stranu. Když čínský prezident Si Ťin-pching přijel koncem března 2016 do Česka na státní návštěvu, muži do okna své kanceláře vylepili na protest proti čínské politice vlajku Tibetu a Tchaj-wanu. Policie je donutila vlajky sundat, podle finálního verdiktu soudu tím narušila jejich právo na svobodu projevu.

Oba muži nedávno obdrželi ještě jednu informaci, tentokrát jim psalo Městské státní zastupitelství v Praze. Pelcl s Malošem totiž letos v lednu podali trestní oznámení kvůli řadě podobných incidentů, při nichž policie omezovala práva českých občanů, případně naopak byla vůči prohřeškům čínských občanů benevolentní. Žalobci podle zjištění serveru Lidovky.cz podání odložili, ale jejich závěr dokládá chyby policie.

Městské státní zastupitelství se opřelo o výsledky předchozího prověřování Generální inspekce bezpečnostních sborů. GIBS ho loni uzavřela s tím, že nikdo z policistů nespáchal trestný čin. Jenže podrobnosti se na veřejnost nedostaly. Z aktuální odpovědi žalobců Pelclovi a Malošovi však plyne, že na straně policie se porušení zákona odehrálo.

„V jednotlivých prověřovaných případech, kdy skutečně byla zjištěna porušení zákonů, potažmo pokynů velitele opatření, není v jednání konkrétních příslušníků Policie ČR spatřováno naplnění všech zákonných znaků skutkové podstaty trestného činu,“ stojí v odpovědi žalobce Michala Muravského, kterou má server Lidovky.cz k dispozici.

‚Je třeba se ptát, v čem policie porušila zákon‘

Z odpovědi však není jasné, kolikrát se třeba policisté proti zákonu provinili. Oba muži proto tento týden podali na policejní prezidium žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, aby jim fakta odhalilo. „Je třeba se ptát, k jakým porušením docházelo, v jakém konkrétním rozsahu a jaké z toho byly vyvozeny závěry a následky, aby se taková situace v budoucnu neopakovala,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz jejich advokát Robert Kučera.

Mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů Ivo Mitáček serveru Lidovky.cz potvrdil, že policisté v jednotlivých případech selhali. Ale podrobnosti neuvedl. „Několik věcí bylo postoupeno s návrhem na kázeňské řízení nadřízeným policistů a u řady věcí bylo vyhodnoceno, že se o porušení trestního zákoníku nejedná,“ uvedl mluvčí Mitáček.

K sepsání trestního oznámení Pelcla s Malošem donutilo přesvědčení, že zákroky namířené proti českým občanům projevujícím odpor vůči čínské politice během návštěvy prezidenta Si byly centrálně řízené, jinými slovy že z ústředí policie vzešel takový pokyn. Jejich podezření ale státní zástupce Muravský nepotvrdil.

Povýšení Komorouse prý se zákroky nesouviselo

„Nepodařilo se zjistit, že by v daném případě byl vydán oficiální pokyn k cílenému omezování svobody určitého názoru, byť k takovému omezování bezpochyby a nikoli výjimečně docházelo,“ píše žalobce. Stejně tak prý přísný postup vůči protičínských protestům nebyl důvodem, proč se šéf Útvaru ochrany ústavních činitelů Jiří Komorous dočkal pár dní po návštěvě povýšení z rukou prezidenta Miloše Zemana. Zeman je velkým příznivcem Číny.

„Z celého kontextu událostí, zejména z množství jednotlivých zákroků příslušníků Policie ČR na různých místech a z následného povyšování policejního prezidenta a ředitele Útvaru ochrany ústavních činitelů dá jen stěží věřit, že by zde centrální zadání absentovalo, stejně jako že by zde nebyla souvislosti mezi zásahy a povyšováním do generálských hodností,“ míní však advokát Kučera. „Že se nepodařilo zjistit plošné zadání, ještě neznamená, že takový pokyn nebyl skutečně vydán,“ dodal.

VIDEO: Poslední den návštěvy čínského prezidenta v Praze Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Během pobytu prezidenta Si policie předvedla na služebnu několik desítek lidí. Z řady incidentů vystupuje třeba konání dvou příslušníků v civilu, kteří nařídili FAMU odstranit vyvěšenou vlajku Tibetu. Na Hlávkově mostě zase během průjezdu čínské kolony policie zadržela muže, který rovněž nesl vlajku Tibetu. Na Evropské třídě prozměnu příslušníci zatkli fotografa, jemuž několik Číňanů sebralo tibetskou vlajku a poté ho násadou zbilo.

„Usilujeme o transparentní, důkladné a spravedlivé prošetření těchto událostí, aby tak byli odhaleni skuteční viníci těchto zásahů, patrně centrálně řízených. Věříme také, že naše úsilí pomůže předejít podobným incidentům v budoucnu a policie bude vůči politickým tlakům odolnější,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Pelcl, co ho s kolegou Malošem motivuje k jejich aktuálnímu konání.