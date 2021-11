Tedy ne že bych byl jediný, kdo poukazuje na odpovědnost každého z nás, každé rodiny a každé firmy. Ale velmi často čte, že „lidé jsou všude stejní“ či „za všechny mrtvé může jen a jen Babiš“. A ejhle, máme po volbách, a náhle je všechno jinak.

Najednou i média, která dříve psala o výhradní odpovědnosti premiéra a jeho kabinetu, vypouštějí články o české lhostejnosti a sobectví. Presumptivní premiér Petr Fiala na první velké tiskové konferenci ke covidu dokonce pravil: „Musíme se s koronavirem naučit žít jako společnost a stát. Je to věc každého jednotlivce, není to jen odpovědnost státu.“



Musím souhlasit, vláda jen těžko může třeba za to, že lidé fixlují a nedodržují pravidla. Jen jaksi nechápe tu otočku. Buďto je odpovědnost vlády primární, ale svůj podíl máme všichni – pak to platí pro vládu Andreje Babiše i Petra Fialy. Nebo za vše může jen a jen vláda a my jsme jen bezmocná kolečka – ale pak to platí pro současný i budoucí kabinet.

Ale z textů kolegů jakoby se zdálo, že dokud byl u moci Andrej Babiš, tak byl viníkem všech mrtvých výhradně on. A až se ujme moci Petr Fiala, bude hlavníkem nezodpovědná společnost, která si plete svobodu s bezvýhradnou (zlo)volností a bezuzdností, společnost, která zapomněla, že ke každému právu se pojí povinnost a odpovědnost. Haj hou.

Pokrytectví a dvojí metr

Od Starostů a nezávislých je chvályhodné, že stáhli kandidaturu Věslava Michalika na ministerstvo průmyslu, aby nemohl být obviňován ze střetu zájmů, za který tolik tepali končícího premiéra. Nicméně pikantní zůstává, že muž, který ještě před pár dny tvrdil, že „se zástupci oné firmy jsem v životě nejednal“, náhle přiznává, že „Lowfield Investments patří mojí ženě“. A tento muž je stále místopředsedou a jeho firmy klíčovými sponzory hnutí STAN.



Pokrytectví a dvojí metr ve zkratce popsal komentátor webu Aktuálně.cz David Klimeš: „Kdo chce znát už nyní od vznikající vlády rámcový plán proti covidu, je babišovec. Kdo považuje nominaci J. Lipavského za slabou, zemanovec. A kdo chce znát původ kyperských peněz V. Michalika, neví, jak je v D. Břežanech hezky...“ Haj hou.

Schůzka dvou pánů

Skončeme na veselejší lince. V neděli jsem vyzýval končícího i nastupujícího premiéra, aby přestali „dělat politiku“, sedli si spolu a tváří v tvář enormní krizi se shodli na krocích, které budou společně podporovat. Znělo to jako naivní volání dítěte, které nechápe mocenskou politiku ani osobní antipatie.



A ejhe: oba pánové se ve středu sešli, a ačkoli Fialova koalice nadále nahlas říká „vláda dělá všechno špatně“ a „nouzový stav není nutný“, potichu dodává, že bude vládní kroky podporovat a opatření nebude rušit. Hurá! Ale opravdu to muselo trvat skoro dva roky? Museli jsme se dostat do tak hlubokého maléru, aby se oba pánové domluvili?