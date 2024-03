Jako když poslanci rozhodovali o „manželství pro všechny“ a víceméně to prošlo až na slovo manželství (a s ním spjaté adopce). K výjimkám patří ikonický železniční most v Praze pod Vyšehradem. I ten vytváří tábory tradicionalistů a modernistů, ale nejde to okecat slovně, musí se rozhodnout – buď starý most zůstane, nebo ne. Co s tím?