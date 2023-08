Zabij bobra, zachráníš strom. Spojené státy hledají kompromis

Důvodem bylo časné tání sněhu, které vysušilo půdu a učinilo ji náchylnější k požárům. Oteplování posledních let pomohlo keřům v tundře daleko na severu růst více do výšky, a tak mohl loni hořet daleko větší objem materiálu, než bylo dříve obvyklé. Věčně zmrzlý permafrost podobně jako v jiných částech světa taje, čímž se do atmosféry uvolňuje více skleníkových plynů.

Administrativa prezidenta Joea Bidena se na začátku svého mandátu zavázala vypouštění skleníkových plynů do roku 2035 snížit o polovinu. Prostředkem k ekologičtější výrobě energie a růstu elektromobility by měla být mimo jiné výstavba nových větrných elektráren a výroba baterií na ukládání elektrické energie. Tyto cíle nepochybně lahodí uchu progresivních voličů v New Yorku či San Francisku, ale pracovníci v tradičních průmyslových odvětvích napříč Amerikou se obávají o svá pracovní místa a těžební společnosti o zisky z prodeje fosilních paliv.