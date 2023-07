Když se ale děje něco opravdu důležitého, člověk marně pátrá na stránkách předních deníků alespoň po nenápadném „dvojáku“.

Názorný příklad byl k vidění před týdnem, kdy soudní výbor amerického Senátu odhlasoval návrh skandálního zákona o „etických standardech“ soudců Nejvyššího soudu. Kdyby se něco podobného dělo v Polsku nebo Izraeli, byl by to námět na rozhořčené komentáře napříč mediálním spektrem. Žel ne v tomto případě. O co tedy jde.