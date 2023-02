ANO 2025. Babiš chce zpátky do Strakovky a hledá spolehlivou cestu

Poté, co se na poslední chvíli do volby přihlásil, se samozřejmě našli tací, kteří zpětně vše do puntíku vysvětlili. Jen se to nikomu nepovedlo dopředu, všichni mudrovali ex post. Patrně nejpřesnější bude odhad, že obstrukcemi nic nesledoval, že se „mu to vyvinulo“.

Podobné je to s volbami v roce 2025, ty chce Andrej Babiš jako vůdce opozice vyhrát a sestavovat vládu, tento cíl zopakoval i těsně po porážce v druhém kole prezidentského klání. To je jediná jistota.

Co do taktiky mohou dnešní sliby mít trvanlivost těch včerejších.