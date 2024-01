Jemu to ovšem nevadí, protože je přesvědčený, že je nepostradatelný. On i jeho strana řadu let těží z toho, že jsou vyhledávaným vládním partnerem, který se hodí do počtu.

Dankova politická kariéra by se dala přirovnat k horské dráze: sotva se ocitne nahoře, následuje strmý pád. Znamená to, že voliči ho z vládních výšin vykatapultovali rovnou mimo parlament a po čtyřleté pauze zase vrátili přímo do vlády.