Au, narazila prestiž. O čem vypovídá nedělní ruský neúspěch na Měsíci

Ruský lunární modul Luna-25 přestal existovat po nárazu do povrchu Měsíce. (16. srpna 2023) | foto: Reuters

Názor

Havaruje-li kosmický let, není to důvod k jásotu. Spíš k vlně solidarity, jakou v dubnu 1970 vyvolalo zachraňování posádky Apolla 13. Či k obavám, že i havárie automatu poškodí obraz vědeckého projektu a přiškrtí mu rozpočet. Havárie ruské Luny-25 (“Po nárazu do povrchu Měsíce přestala existovat,“ píše agentura RIA Novosti) je jiný případ.