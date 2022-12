Terapie volbou. Opravdu si zasloužíme něco lepšího než ukňučeného Slováka, který nezná planety?

To mě vždycky vytočí, protože to fakt dělá pokaždé a já už mám na to její psychologické mambodžambo alergii, což jí bohužel vždycky řeknu, načež mě ona vyzve, abych se pokusil analyzovat, proč mě popuzují standardní rituály při řešení problémů, já řeknu, že s rituály nemám problém, jenom mě prostě štve, že pokaždý řekne totéž, co je na tom divnýho, ona si udělá poznámku, což mě vytočí ještě víc, takže se jí zeptám, co si to píše, ona řekne, že mi do toho nic není, a pak je konec sezení.

Jenže tentokrát jsem se ovládl, protože je to důležité – náš další krátkodobý cíl je totiž „jak zařídit, abych se nezalknul vzteky, až bude Babiš prezidentem“. Nechci malovat Zemana na zeď, ale připadá mi to víc a víc pravděpodobné.