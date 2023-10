Když je ves Be’eri v roli Lidic. Připouští mezinárodní humanitární právo obranu?

Z toho plynou i jistá východiska. Tak hustě zalidněný areál nelze klasicky dobýt, což Izrael chystající vojenskou akci ví. Nejde mu o dobytí, ale o eliminaci hrozby, se kterou nelze žít, totiž Hamásu.

Tady koření debata o právu na obranu v extrémních podmínkách, jež běží v Evropě, Americe i jinde. Lze infrastrukturu Hamásu propojenou s běžným civilním sektorem města zneškodnit, aniž by vznikly „kolaterální škody“? Aniž by byli zabiti civilisté? V sobotu to tvrdě řekla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová: „Komise podporuje právo Izraele bránit se proti teroristům z Hamásu při plném respektování mezinárodního humanitárního práva.“

V té větě to všechno je. Přesněji řečeno je v ní pohled z ideálního světa, který je v relativním bezpečí, hájí své hodnoty a je přesvědčen, že stejně to musí cítit i jinde.

Jinde to ale mohou cítit i jinak.