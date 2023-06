Paul McCartney chystá novou píseň. Umělá inteligence přivede k životu Johna Lennona.

Spekuluje se o tom, že jako základu by mělo být využito fragmentu demonahrávky Johna Lennona z roku 1978 nazvané Now And Then. Tu původně uvažovali už v roce 1996 dopracovat tehdy žijící tři čtvrtiny kapely a jako třetí novinku – po Free As A Bird a Real Love – ji uvést v rámci velkého vzpomínkového projektu videí a nahrávek The Beatles Anthology. Georgi Harrisonovi se ale Now And Then nelíbila a Lennonovo demo bylo uloženo k ledu.

Teď už George Harrison protestovat nemůže. Ringo Starr se zatím k tématu nevyjádřil, byť lze v jeho případě počítat s tím, že předem souhlasí se vším, co by mohlo se značkou staré kapely souviset (ne snad kvůli očekávaným příjmům, ale prostě proto, že asi nejvíc cítí s Beatles sounáležitost a vůči té době sentiment).

A Paul McCartney jako nezpochybnitelný leader beatlovských aktivit prostě má první i poslední slovo. Není (snad) důvod se obávat, že by pustil do světa něco, co by jménu kapely pošramotilo pověst.

To, co je diskutabilní a v souvislosti s tématem také diskutováno, je ona umělá inteligence. Není pochyb, že po zadání správných dat dokáže vytvořit k nerozeznání podobné hlasy zemřelých Beatlů, napodobit typický zvuk Harrisonovy kytary, a pokud z Now And Then existuje opravdu jen fragment, zvládne písničku dokomponovat přesně ve stylu, v jakém John Lennon skládal.

Zásadní otázka zní: stojíme opravdu o to, aby moderní technologie tímhle způsobem ovládly svět kultury? Chceme kromě nových Beatles slyšet taky novou Beethovenovu symfonii, jít do divadla na nové Shakespearovo drama nebo vidět v galerii nový van Goghův obraz, to vše vytvořené šikovným ajťákem?