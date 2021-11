Názor

Na Rusko v současné době dopadla další vlna koronavirové nákazy. Země reportuje kolem 40 tisíc případů denně, úmrtí už přes tisíc denně. Situace je natolik vážná, že už to začala uznávat i oficiální místa a namísto tvrzení o zvládání situace přistoupila k takzvaným „dnům pracovního volna“ se zachováním mzdy, a to od 30. října do 7. listopadu.