Byl Attila, Bič boží, homosexuál? Jsou archeologové transfóbní?

Podle serveru Summit.News genderoví aktivisté založili skupinu s názvem Trans Doe Task Force s cílem odhalit, nakolik stávající archeologické normy identifikace pohlaví ubližuje lidem, kteří nepatří do genderově binárního systému, tedy do světa, který uznává pouze dvě pohlaví, mužské a ženské. „Vedeme vlastní databázi o zmizelých či neidentifikovatelných osobách, o nichž jsme zjistili, že mohou být transsexuální či genderově odlišné, jelikož většina současných databází neumožňuje srovnání pohřešovaných a neidentifikovaných osob na základě různých genderových kategorií,“ uvádějí utralevicoví aktivisté.

Na prohlášení skupiny Trans Doe Task Force reagoval 24. července komentátor britského deníku The Times Rod Liddle ve svém pravidelném víkendovém sloupku. „Takže kdybychom objevili ostatky hunského krále Attily, nemohli bychom prohlásit, že byl chlap, protože třeba už podstoupil chirurgické operace změny pohlaví, aby mohl startovat v cyklistických závodech žen,“ konstatuje známý provokatér Liddle.

Těžko představitelné, že by fanatičtí fanoušci fotbalového klubu Slovan Bratislava četli zmíněné vydání listu The Sunday Times, ale v době internetu je možné skoro všechno. Nicméně stalo se, že před odvetným zápase předkola Ligy mistrů mezi Slovanem Bratislava a budapešťským klubem Ferencváros, které se konalo 27. července, tedy tři dny po zveřejnění sloupku Roda Liddleho, tvrdé jádro slovenského týmu vítalo maďarské kolegy na mostě u Bratislavy s obřím transparentem, na který napsali „Attila the Hun was gay“, tedy Hun Attila byl gay. Nemá cenu intelektuální úroveň tohoto vzkazu, který jistě měl být vtipný a zároveň urazit Maďary, hodnotit.

Pozoruhodné ale je, jak se potkává bizarní myšlení fotbalových ultras Východu a pokrokových aktivistů Západu. Oběma skupinám bychom mohli doporučit, aby si domluvili schůzku, kde by zástupci tvrdého jádra fanoušků Slovanu podrobně představili aktivistům skupiny Trans Doe Task Force unikátní metodu, která jim pomohla spolehlivě určit, že divoký Attila, který žil v letech 395 až 453, byl na chlapy.