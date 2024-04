Čas výměn. Pohlaváři by měli nesmyslný letní čas konečně zrušit

Názor

Jako by nestačilo, že se pořád mění počasí, ještě nám opět změnili čas. Mně vyměnili kyčel. Netřeba z toho dělat drama, ale vlastně to trochu drama bylo, protože získat termín na takovou operaci není jen tak. Říkal ministr zdravotnictví, že pokud člověk netrvá na servisu v určité nemocnici či městě, čekání by mělo být kratší.