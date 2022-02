Centralizací ke kvalitnímu zdravotnictví. Náš systém jde ale od války jiným směrem

Je to téměř čtvrt století, co americký výzkumník David Wennberg ukázal v medicínském časopisu JAMA, jak je to s kvalitou péče v nemocnicích. Konkrétně šlo o to, že pokud na pečlivě vybraných chirurgických pracovištích prováděli určitý typ cévní operace nerizikovým pacientům, pak jejich úmrtnost byla 0,1 procenta.