Ceny energií porostou nejen letos, ale i příští rok

Do energetické chudoby upadnou stovky tisíc domácností. Nikoliv kvůli nízkým příjmům, ale z důvodu nebývalého růstu cen elektřiny a plynu.

Je nutné si proto přestat hrát na schovávanou a přiznat si, že ceny energií se budou zvyšovat nejen letos, ale i v příštím roce. Ceny jsou díky fixacím tvořeny z ceníků roku 2021, což znamená, že nárůst u spotřebitelů se projeví na konci tohoto roku a v roce příštím. Proto je nezbytně nutné přestat spoléhat na komplikovanou sociální pomoc přes úřady práce, ale po vzoru okolních zemí zahájit pomoc plošnou. Ta spočívá v okamžitém odpuštění plateb za obnovitelné zdroje, přesněji za solární selhání politiků v letech 2005 až 2010.

Druhým krokem je snížení DPH. Obě opatření by snížila zátěž domácností o 25 až 30 %, zrušení poplatků za obnovitelné zdroje by pomohlo navíc i firmám a živnostníkům. Dopad na rozpočet by byl 20 až 30 miliard za rok, v závislosti na tom, jak dlouho by byla snížena DPH. Není pravdou, že na to vláda nemá zdroje. Pokud odmítá využít vyšší příjmy rozpočtu, vyplývající z inflace, bude mít k dispozici přebytky z výnosů za emisní povolenky.

Popsaná opatření jsou ale pouze krátkodobého charakteru. Evropská závislost na ruském plynu ve spojení se sankcemi, hospodářskými problémy Ruska a utlumení aktivit spojených například se zprovozněním Nord Stream 2 pravděpodobně ochladí nadšení pro investice do plynových zdrojů. Ty měly být přitom hlavním přechodovým zdrojem v dalších dvaceti letech, ve kterých se předpokládal útlum uhlí. Vše ale nasvědčuje tomu, že ukrajinská krize překreslila i zelenou mapu Evropy a uhlí nemusí být už pouze minulostí, ale důležitým zdrojem do doby, než vybudujeme zdroje jaderné a obnovitelné. Z tohoto důvodu je nutné změnit původní plán nové vlády, která chtěla uspíšit útlum do roku 2033, zatímco uhelná komise vlády minulé rozhodla o roku 2038. Stejně tak dává smysl prodloužit těžbu ve státní OKD do roku 2025 a netrvat na jejím ukončení na konci 2022. Ekonomika firmy to bez problémů umožní.

Dlouhodobá řešení musí být založena na budování obnovitelných a jaderných zdrojů, vše ve spojení s novými technologiemi. Proto je nezbytné okamžitě zahájit tendr na Dukovany. Po dvou měsících přešlapování to vypadá, že vláda jej skutečně vypíše. Celý proces přípravy jsme úspěšně dokončili začátkem prosince, kdy jsme předali bezpečnostní posouzení, což byl poslední krok pro zahájení tendru. Jeden blok ale stačit nebude, tak jako jsme na MPO kompletně připravili Dukovany, musí nové vedení ministerstva zajistit dva bloky temelínské. Díky schválenému zákonu a práci, která se pro temelínský projekt udělala v letech 2010-13 to bude mít vláda jednodušší, je ale nutné připravit nový investiční, finanční a dodavatelský model.

A dobrou zprávou je, že zatímco nám ve snaze udržet uhlí o pár let déle a prosadit jádro, házeli klacky pod nohy pionýři zelených zítřků, nový kabinet je v situaci, kdy se EU přesouvá z roviny ideologické do vysoce pragmatické. Máme příležitost, kterou nesmíme promarnit.