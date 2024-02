Pro bezpečnost země je důležitá nafta a benzin, ne pumpy. Vlastnit benzinky je nesmysl

Je ten dojem správný? Nevíme. Čepro zaplatilo sice hodně, ale neznáme přesné podmínky obchodu ani nabídky konkurence. Cena se přece stanovuje tržně, takže jde jen o to, kolik je kupec ochoten zaplatit, a to je správná cena. To ale platí pro soukromé firmy.

Čepro však není soukromý podnik, je to státní firma důležitá pro bezpečnost země. Drží například strategické zásoby ropy a občas slouží jako zdroj příjmů, vzlášť když je rozpočet v úzkých. Proto stát Čepro má. Nákup pump ale žádnou z těchto funkcí firmy neposiluje. Pak je ovšem drahý za jakoukoliv cenu.

Pro bezpečnost země je důležitá nafta a benzin, ne pumpy. Mít kvůli tomu benzinky je nesmyl. Stejně jako kdyby někdo chtěl kvůli potravinové bezpečnosti vybudovat státní prodejny potravin na každém rohu.