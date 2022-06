Češi se můžou v cizině cítit jako králové. Levněji už je i v Itálii či Španělsku

Nepatřím k těm, kteří by při cestách po světě do detailu zkoumali, co kolik stojí, tentokrát jsem však tomu trochu pozornosti věnoval. S výsledkem předvídatelným: tím, jak v Česku ceny rostou jako nikdy předtím a v západní Evropě je nárůst mnohem pomalejší, se našinec brzy bude v cizině cítit jako král. Platí to nejen v Bulharsku, Polsku či Maďarsku, kde je levněji už dávno, ale nově též v zemích typu Německa, Španělska či Itálie. Pokud to takhle půjde dál, ceny v českých obchodech brzy doženou i šampiony typu Nizozemska nebo Skandinávie.