Některé moje známé štve jejich největší nepřítel tak strašně, že se rozhodli ho pravidelně trestat. Metody se vyvíjejí. Dřív letěl běh do vyčerpání, teď je tu metoda ponořování do ledové vody. Zřejmě do zmrznutí. Jedna moje obdivuhodná kamarádka se ještě v těchto nevlídných podzimních dnech noří do vln Vltavy a snad tam dokonce i plave, jiná, co má k Vltavě dál, si za účelem noření pořídila na zahrádku před bytem sud.