Názor

Deset a dvacet pět korun, to jsou sumy, o které by se měl zvýšit koncesionářský poplatek za veřejnoprávní rozhlas a televizi. Vzhledem k inflaci to nejsou nijak horentní sumy a takové zvýšení by asi proběhlo bez větších hádek, tedy nepočítáme-li notorické potírače veřejnoprávnosti.