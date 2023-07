Názor

Těžko najít někoho, komu nic neříkají jména vesnic jako Lidice, Ležáky, Javoříčko, Ploština či Prlov. Mají jedno společné. Byly vyhlazeny Němci za nacistické okupace v rámci pomsty za akce odboje (byť u Lidic bylo to spojení s odbojem vymyšlené). Kdo by to snad nevěděl, tomu to připomínají pravidelné tryzny, knihy a filmy inspirované osudy těch vesnic.