Paradoxy Vječné. Komunističtí aparátčíci dostávají luxusní důchody, zatímco disidenti směšnou almužnu

Chlívek Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.

Snad v každé vzpomínce najdete zmínku o klíčovém a estébáckými štěnicemi prolezlém bytě manželů Němcových v pražské Ječné ulici, který za zlých časů sloužil jako základna i refugium desítkám lidí, bytě, v němž Dana Němcová ještě dlouho po převratu přijímala hosty a pomáhala. Ale nakonec jej musela i ona opustit – majitel nechal dům zpustnout, aby jej mohl komplet předělat.

To je první nářek Chlívku: s jakou chutí stavíme pomníky, ale jak macešsky se staráme o pomníky živoucí. Jestli někde mělo vzniknout minimuzeum, které by ukazovalo realitu života pod dohledem tajné policie, tak to byl právě legendární byt v Ječné. Nestalo se, stát i miliardáři mají jiné priority – včetně těch osamocených výjimek, které dokázaly kontakty z totality proměnit na miliony či jednotky miliard.