Tolkiena, nebo Stanjuru? „Vláda rozpočtové odpovědnosti“ si dovoluje věci dosud nevídané

Názor

Ve středu třetího ledna by oslavil kulaté narozeniny jistý britský filolog, znalec „střední angličtiny“ včetně jejích lokálních dialektů a expert na tehdejší severské jazyky. Střední angličtina je dnes už dávna mrtvá, mluvilo se jí na ostrovech od jedenáctého do patnáctého století, tedy zhruba od normanského záboru v roce 1066 až do doby Geoffreyho Chaucera.